L’ailier Ivoirien Wilfried Zaha évolue actuellement avec Galatasaray en Turquie depuis son départ de Crystal Palace. Mais après une saison dans le championnat turque, le joueur est annoncé pour retour en Premier League.

A la fin de la 2023-2024, Wilfried Zaha pourrait voir son aventure avec le club leader de la première division turque Galatasaray. En effet, auteur de 10 buts et quatre passes décisives cette saison avec le club turc, l’attaquant ivoirien a baissé en productivité ces deux derniers mois. Toute chose qui a poussé le coach Okan Buruk a préféré Kerem Aktürkoğlu sur l’aile gauche en lieu et place de l’ivoirien.

Avec cette situation, plusieurs clubs de Premier League comme Fulham, Aston Villa, Fulham, Everton, Wolverhampton ou encore West Ham se bousculent pour rapatrier le signer le joueur. Selon les informations, West Ham est plus avancé dans les discussions et pourrait réussir à rapatrier Wilfried Zaha en Angleterre.

