Pour la trêve internationale de mars prochain, les Éléphants de Côte d’Ivoire affrontent en match amical les Guépards du Bénin et l’Uruguay. Ainsi, les dates auxquelles ces différentes rencontres auront lieu sont connues.

La date des deux matchs amicaux des Éléphants connue

Quelques semaines après avoir remporté la CAN 2023 chez eux, les Éléphants de Côte d’Ivoire reprennent avec les matchs internationaux. À cet effet, lors de la fenêtre internationale de mars prochain, le coach Emerse Faé et ses poulains vont essayer de confirmer leur statut de champion d’Afrique en titre. Et cela passe nécessairement par la victoire lors des deux rencontres programmées pour eux lors des Journées FIFA de mars prochain.

Ainsi, les Éléphants de Côte d’Ivoire vont affronter les Guépards du Bénin samedi 23 mars prochain à Amiens en France au stade de la Licorne à 16 heures GMT. Trois jours plus tard (26 mars), Emerse Faé et ses poulains vont défier l’Uruguay, toujours en France, mais cette fois-ci à Lens au stade Bollaert-Delelis à partir de 19 heures 30 GMT.

À noter que la dernière confrontation entre la Côte d’Ivoire et le Bénin s’est soldée par une victoire des ex-Écureuils (2-1). Cette rencontre sera en réalité une opportunité pour les champions d’Afrique en titre de régler leur compte avec les Guépards du Bénin.