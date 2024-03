Wilfried Nathan Douala, joueur de Victoria United dans le championnat camerounais de première division est épinglé pour fraude sur l’âge.

Cameroun : Wilfried Nathan Douala suspendu pour fraude sur l’âge

Wilfried Nathan Douala fait encore parler au Cameroun. Le milieu de terrain devenu star au Cameroun est dans le viseur de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT). Et pour cause, le joueur vient d’être épinglé pour fraude sur l’âge. Sur la liste des joueurs retenus pour les Play-offs d’Elite One, le sociétaire de Opopo est déclaré inéligible en raison de sa double identité.

Un nouveau scandale puisque Nathan Douala, 17 ans, avait été sélectionné pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023 avec les Lions Indomptables du Cameroun. Bien qu’il n’a pas foulé le terrain les pelouses ivoiriennes durant le parcours du Cameroun, il reste le plus jeune joueur de la compétition. La révélation sur son âge avait provoqué un tollé dans le milieu du football alors que certaines de ces anciennes images laissaient croire qu’il serait plus âgé.

Outre Nathan Douala, 61 autres joueurs de divers clubs du championnat camerounais de première division sont également suspendus pour fraude sur l’âge. Samuel Eto’o, président de la FECAFOOT avait promis de lutter contre la fraude sur l’âge dans le football camerounais.