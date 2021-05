People: Il se passe des choses entre Apoutchou national et Maty Dollar

Le jeune blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national a lancé des piques à Maty Dollar. Voici la réaction de la chanteuse.

Quand Apoutchou national provoque Maty Dollar

Stéphane Agbré alias Apoutchou national, fils de l'actrice ivoirienne Bleu Brigitte, s'est fait une véritable renommée sur les réseaux sociaux, en commentant régulièrement l'actualité nationale ivoirienne. Réputé pour ses propos assez sévères, le jeune blogueur attaque par moments des artistes ou autres célébrités qui, en retour, n'hésitent pas à apporter la réplique. On se souvient encore du clash qu'il a eu avec Ali le code, l'ex-compagnon de feu Dj Arafat; avec Ariel Sheney et plus récemment avec Hanny Tchelley qui n'avait pas apprécié sa sortie à l'encontre de Barthélemy Inabo Zouzoua.

Ces derniers jours, Apoutchou national a encore fait parler de lui, en s'attaquant à l'une des premières femmes à avoir adhéré au mouvement Coupé-décalé, Maty Dollar. Dans une publication sur sa page Facebook, il a dénoncé d'une façon assez particulière le changement de peau de la conceptrice du ''Pistolero''. "Si tu es noire, reste noire" veut devenir Albinos. On dirait que tu n’écoutes plus ta chanson hein. Fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais'', a-t-il posté, en y associant une photo de la belle Maty Dollar.

De son côté, Maty Dollar n'est pas passée par quatre chemins pour porter la réplique. Elle a simplement fait savoir au jeune blogueur de 30 ans, qu'il est très mal placé pour lui faire la morale. "Je ne prends pas part aux clashs. Je ne suis pas clasheur. J'ai été étonnée quand on m'a dit que Apoutchou m'a clashée. Apoutchou, je suis âgée que toi. J'ai 46 ans, tu es mon petit. Ce n'est pas à toi de dire que je suis devenue albinos", a-t-elle lancé dans un direct sur sa page Facebook.