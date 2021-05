Côte d'Ivoire: Des détails sur l'attaque des deux postes douaniers

Deux postes douaniers situés dans le nord de la Côte d'Ivoire, ont été attaqués par des individus, pour l'heure non encore identifiés, dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 mai 2021. Le bilan fait état d'aucun blessé enregistré.

Côte d'Ivoire: Deux postes douaniers attaqués dans les localités de Korowita et Kamonokaha

Dans le nord de la Côte d'Ivoire, les postes douaniers des localités de Korowita et de Kamonokaha, ont subi des attaques venant armées d'individus non encore identifiés. Selon des sources locales, la première attaque est survenue aux environs de 19 h dans le village de Kamonokaha, localité située à une soixantaine de kilomètres de Ferkessédougou, sur le tronçon menant à la ville voisine de Kong.

La seconde attaque quant à elle, a eu lieu vers 2 h du matin, au poste douanier de Karowita, sur l'axe Kong-Dabakala. Un bilan non officiel fait état d'aucune perte en vie humaine ni de personnes blessées. Les agents déployés sur place ayant quitté les lieux avant l'assaut mené par les assaillants. On déplore néanmoins la destruction du matériel de travail du personnel douanier, ainsi que l'incendie desdits postes. Depuis ces attaques, les forces de défense et de sécurité multiplient les patrouilles terrestres et aériennes dans la zone. Le nord de la Côte d'Ivoire, précisément entre Ferkessédougou et Kong, subit, ces derniers temps, de récurrentes attaques armées attribuées à des jihadistes venant du Mali et du Burkina voisins.

Bernard Émié, patron de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) française, affirmait, début février, lors d'un Comité exécutif consacré à la lutte antiterroriste, que les chefs d’Al-Qaïda au Sahel avaient un « projet d’expansion vers les pays du golfe de Guinée ». Et les États visés étaient la Côte d’Ivoire ou le Bénin, où les terroristes financent leurs combattants qui y sont d'ores et déjà disséminés.

Ces révélations sont d'autant plus sérieuses que ces derniers mois, la Côte d'Ivoire fait face à une menace terroriste de plus en plus persistante. La localité de Kafolo, à la frontière du Burkina Faso, a en effet été le théâtre d'une attaque terroriste, en juin 2020, au cours de laquelle ont péri 14 éléments des forces armées de Côte d'Ivoire (FACI). Ces groupes armés ont récidivé en mars 2021 en attaquant, outre la localité ci-dessus mentionnée, celle de Téhini. Trois autres éléments des forces ivoiriennes périssent sous le feu des assaillants.