Musique: Comment Mokobé a contribué au succès de Molaré en 2004

Le boss du Coupé-décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, a rendu un bel hommage au rappeur franco-malien Mokobé.

Molaré revient sur ses disques d'or remportés en 2005 grâce à Mokobé

Né le 24 mai 1976, le chanteur franco-malien Mokobé a célébré ses 45 ans il y a deux jours. A cet effet, l'artiste a reçu de nombreux messages de félicitations, dont celui du boss du Coupé-décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré.

En effet, le promoteur du Prix international des musiques urbaines et du Coupé decalé ( Primud) a rendu un hommage mérité à son congénère en postant une ancienne photo datant de 2005, histoire de revenir sur leur collaboration. Collaboration qui avait véritablement boosté la carrière de Molaré.

'' Je sais que la photo là va faire parler. Mais je ne peux pas passer sous silence le jour anniversaire de mon frère. Mokobé qui a toujours été d’un grand soutien. Qui a malgré son statut en 2004, soit 17 ans déjà, a accepté de collaborer avec beaucoup d’artistes du continent pour leur créer des opportunités. Avec lui j’ai eu mes 2 seuls disques d’or suite à notre collaboration avec le 113. Au delà, c’est un frère qui donne de vrais conseils, qui est à l’écoute des autres. Que DIEU te garde dans la santé, le bonheur et qu’il exauce tous tes vœux, inchallah. Photo de 2005 déjà dans le futur'', a posté Molaré sur sa page Facebook.

Un message face auquel Mokobé n'est pas resté silencieux. ''Merci à tous pour vos messages. Que Dieu vous protège. Molaré effectivement, double disque d’or en 2005, du jamais vu. C'est incroyable. Merci à toi mon frère. Longue vie à nous. La photo est magnifique'', a-t-il commenté.

Le message posté par Molaré a abondamment été commenté par les internautes dont la plupart se sont intéressés à cette photo dans laquelle l'ex-boucantier était vêtu d'une façon assez particulière.

''Habit là, c'est toi même qui avait acheté vié ? Avec ton propre argent ? Et puis, tu as porté devant ton propre miroir ? Et tu as trouvé cela joli avant de sortir ? '', s'est interrogé un internaute.