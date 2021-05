Chandelier d'Or : Félix Tahoué, désigné personnalité de l'année 2021

La 23e édition du Chandelier d'Or s'est tenue le dimanche 23 mai 2021. Au nombre des personnalités distinguées, Félix Tahoué, désigné personnalité de l'année 2021, eu égard à son excellence dans son domaine d'activité, et surtout ses actions de bienfaisance en faveur des personnes démunies, des veuves et orphelins.

Félix Tahoué, « Meilleur fondateur d'écoles aux actions sociales reconnues »

Yves Steven Djiké, promoteur du Chandelier d'Or, à travers sa structure Emmanuel Presse, était en attraction, dimanche dernier, au Palais de la Culture d'Abidjan, pour célébrer et honorer les serviteurs et autres hommes qui honorent Dieu par la qualité de leur travail. La 23e édition, dont le Thème est : « Quand l'excellence du travail vous amène à l'élévation », était placée sous le parrainage de Jean-Louis Moulot, Maire de la commune balnéaire de Grand-Bassam. De nombreuses convives et des artistes ont pris d'assaut la 1 500 places du Palais de Treichville, pour ne pas se laisser conter l'évènement.

Quatre personnalités ont en effet été distinguées au cours de cette soirée festive. Il s'agit de trois Serviteurs de Dieu en plein temps (Pasteurs) et d'un chef d'entreprise.

• Dr GOLE Yéné Michel, Pasteur principal de l'Eglise des Assemblées de Dieu d'Abobo Kennedy : Prix spécial du Missionnaire déterminé pour le salut des âmes.

• Pasteur N'GORAN Denis de Bocanda : Prix spécial du Serviteur consacré, prêt pour le combat spirituel.

• Pasteur KOUASSI Kouamé Julien, Pasteur des Assemblées de Dieu de Grand-Bassam reconnu pour être gentil, accueillant, mais surtout rigoureux dans son service à Dieu

• La Palme d'Or est surtout revenue à Félix Nunkamun Tahoué, qui a reçu le Prix spécial du Meilleur fondateur d'écoles aux actions sociales reconnues. Il succède à la lauréate de 2020, la Sénatrice Mariam Dao Gabala, aujourd'hui Présidente du Comité de normalisation de sa Fédération ivoirienne de football (FIF).

Personnalité de l'année 2021, Félix Tahoué est reconnu pour ses actions sociales, aussi bien dans le milieu chrétien qu'en dehors. Fondateur des écoles supérieures ONYX-EXCELLENCE Côte d'Ivoire, ce Diacre de l'Eglise des Assemblées de Dieu de Yopougon Niangon Sud n'hésite pas à faire une remise d'au moins 50% de la scolarité aux parents d'élèves démunis.

Ayant lui-même connu des difficultés dans sa tendre jeunesse et durant son cursus scolaire, Félix Tahoué a créé le concept « Sur la route de l'école », permettant à 500 étudiants démunis de retrouver le chemin de l'école. Dès sa conversion à la religion chrétienne, Monsieur Tahoué a décidé de servir Dieu avec ses finances. Aussi, de nombreux actes de bienfaisance, notamment des dons de matériels roulants aux pasteurs des zones reculées, achats de terrain pour la construction d'Églises, distribution de vivres dans des églises à travers le pays, prise en charge de la formation complète des Pasteurs, encouragement des pionniers de l'Église, apport de soutien aux missionnaires exerçant à l'étranger, contribution à la construction des maisons du corps pastoral, soutien aux veuves et orphelins, soutien aux personnes démunies des églises, l'un des grands employeurs des membres du corps du Christ, et bien d'autres exploits sont à mettre à son actif.

Cette distinction reçue au Chandelier d'Or 2021, certes évidente eu égard à toutes ses actions d'humanisme, mais d'autant plus inattendue pour lui, que Tahoué Félix s'est dit très surpris que le groupe Emmanuel Presse ait pensé à lui. Son épouse qui l'accompagnait sur le podium ne s'est d'ailleurs pas empêchée d'écraser une larme, tant son émotion était grande.

« Il y a deux sortes d'appels dans le service de DIEU : ceux qui sont appelés en plein temps (Pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes...) et ceux qui sont appelés pour soutenir ceux qui travaillent en plein temps. Alors, quel que soit ton appel, exerce ta mission de façon excellente pour la gloire de Dieu. Car Dieu te demandera : « Qu'as-tu fait de ta vie sur terre ? Au soir de ta vie, Dieu veut te dire, "c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup plus. Entre dans la joie de ton Maître », a déclaré, la voix pleine d'émotions, le récipiendaire.

De l'ombre à la lumière, pourrait-on dire, car cette distinction constituera assurément la première d'une série de récompenses pour cet homme pour qui la charité est une sorte d'adoration à son Dieu.