Départ de Kafana du RHDP-Yopougon: Soro Nambégué s’explique

Soro Nambégué Issouf, président du Conseil national de la Jeunesse de Côte d’Ivoire (Cnjci), section Yopougon, s’est expliqué à nouveau sur ses prises de position relative à la gestion du RHDP-Yopougon par le maire Kafana Koné, coordonnateur régional.

Soro Nambégué Issouf (RHDP-Yopougon): « On ne baissera jamais les bras mais… »

Dans un article récent paru sur Afrique-sur7, Soro Nambégué Issouf, membre de la Jeunesse du RHDP, accusait le maire Kafana Koné d’être le principal responsable de la défaite du parti au pouvoir lors des dernières élections législatives du 06 mars 2021 dans la commune de Yopougon. « Là où l'on doit mettre les gens compétents, on a mis les copains et les copines. Et nul n'avait le droit d'en parler. Ils ont créé une omerta au RHDP de Yopougon (…) Dans notre hégémonie à Yopougon, il est très difficile qu'on nous batte aussi facilement. Je ne peux pas croire. J'ai mal », avait dénoncé Soro Nambégué Issouf, avant d’appeler à la démission de l’actuel coordonnateur régional RHDP de Yopougon, au risque "d'humilier encore le RHDP", lors des scrutins électoraux à venir.

« Kafana, ouvre tes yeux, sinon tu vas nous humilier encore (…) Il faut partir avec eux parce qu'ils te diront tout pour ne pas qu'une nouvelle personne entre. Alors c'est mieux que tu partes avec eux. Il y a un temps pour s'amuser et un temps pour travailler (...) », avait-il interpellé. Mais après la levée des boucliers, l’heure est désormais à l’apaisement. S’il se dit toujours déterminé à oeuvrer pour un RHDP requinqué dans la commune de Yopougon, Soro Nambégué Issouf prévient que son combat n’est pas orienté contre la personne du coordonnateur régional du parti, le ministre Kafana Koné, mais contre le système qu’il a mis en place et qui fait que le Rhdp y a pris du plomb dans l’aile.

« Le Maire Kafana est un formateur à la base : un homme de conviction, pétri de talents indescriptibles. On lui doit tous du respect et la volonté de tous est de pérenniser son œuvre en faveur de la commune de Yopougon. À travers ce post, je voudrais du fond du cœur lui rendre hommage et lui dire que nul ne doute de sa capacité à ramener tous les enfants de la maison RHDP autour d'un même idéal : le sien. Il est encore temps et c'est encore possible. Monsieur le Maire, cher papa, merci pour tout », fait-il savoir. Une nouvelle posture qui a suscité une vague de réactions de la part de certains de ses partisans qui le suspectent d’avoir ‘’trahi la lutte’’. Pour éclairer la lanterne de tous, Soro Nambégué Issouf est revenu à la charge dans une autre publication.

« Le tout dernier post fait par moi ces jours-ci, pour rendre un hommage mérité et responsable au maire de Yopougon, a nettement révélé combien de fois, ladite population communale en général, et les vaillant (e)s militant (e)s de notre cher parti, en particulier sont beaucoup attaché (e)s à la chose publique de notre cité à tous », s’est-il réjoui. Puis de rassurer que « mon combat contre la mauvaise gestion qui s'opère au sein de notre Rhdp Yopougon, n'a pas changé d'un seul iota. Restons donc concentrés, frères, sœurs, ami (e) s et parents, notre objectif est de voir le Rhdp Yopougon réformé ! Le Rhdp Yopougon est une affaire de tous et non d'un groupuscule de personnes qui se la coulent douce, loin des regards indiscrets, frustrant, ainsi, plus d'un, de par leurs suffisances constatées à tous égards ..! ».