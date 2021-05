Bimbresso: Des ateliers entièrement rénovés et équipés pour la filière électricité du CPME

Les ateliers de la filière électricité du Centre Polyvalent des métiers de l'entretien (CPME) de Bimbresso, ont entièrement été rénovés et équipés de matériel de pointe par l'institut européen de Coopération et de développement (IECD). L'inauguration de ces ateliers renovés, a eu lieu ce jeudi 27 mai 2021.

Soulagement pour les stagiaires et enseignants de la filière électricité du Centre Polyvalent des métiers de l'entretien (CPME) de Bimbresso. Ces derniers ont vu leurs conditions de travail être améliorées considérablement après la renovation et l'équipement des atéliers d'électricité du centre. De quoi réjouir Amara Cissoko, directeur du CPME, heureux de réceptionner des ateliers rénovés et de nouveaux équipements. Fini cet état de précarité avancé avec un plateau technique vétuste. Désormais, les apprenants pourront apprendre dans des locaux entièrement rénovés avec un équipement de pointe.

Représentant pays de l'IECD, Sekongo Patrick a, quant-à lui, indiqué que c'est dans le cadre d'un partenariat avec le CPME, à travers le projet ''Graines d Espérances", que cette rénovation a été effective. Le souhait de l'IECD, à travers ces actions, c'est d'avoir des apprenants bien formés afin d'avoir sur le marché des ressources humaines de qualité. "Le projet Graines d Espérance en Côte d'Ivoire permet de renforcer les établissements de formation professionnelle dans l' électrotechnique et la maintenance industrielle, afin de permettre l'accès des jeunes à une formation de qualité et d'améliorer leurs insertions professionnelles", a-t-il expliqué.

Représentant le directeur de la formation professionnelle initiale, Gaha Simplice a salué cette initiative de l'IECD. "Nous sommes profondément sensibles à l'honneur que votre institution fait à la Côte d'Ivoire et à notre ministère", s'est-il réjoui. Il a fait savoir que l'IECD apporte la touche de qualité et l'expertise qu'il fallait au système de formation de la filière électricité. Une visite des atéliers renovés a mis fin à la cérémonie. Mais avant, le directeur du CPME a souhaité que d'autres projets puissent suivre pour la rénovation et l'équipement des autres filières de cette école fondée en 1972.