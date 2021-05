​Agboville: Dimba Pierre met 10 millions FCFA à la disposition des femmes

Les femmes du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa, ont été célébrées le samedi 29 mai 2021, par Dimba N’Gou Pierre, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et la Couverture maladie universelle. C’était lors de la célébration de la 3e édition de la fête des mères, qui s’est tenue à Agboville, en présence du préfet de région, Sihindou Coulibaly, et de Djégnon Paulin Mathurin, directeur régional de la Femme, de la Famille et de l’Enfant de l’Agnéby-Tiassa.

Ce qu'il s'est passé samedi entre le ministre Dimba N'Gou Pierre et des femmes de l'Agnéby-Tiassa

Une initiative de l’association des femmes, dénommée "Les étoiles brillantes" de Sambrégnankro, d’Ességnon et d’Oress-Krobou, en collaboration avec une banque de la place et d’ONGs.

« Chères mamans, chères sœurs, je suis fier de vous. Tout ce que je suis, aujourd’hui, c’est grâce à vous mes mamans. Merci pour ce que vous avez fait et continuez de faire pour moi. Merci pour ce que vous faites pour tous les enfants du département et de toute la région. Grâce à vos prières, je suis devenu directeur général de l’AGEROUTE puis président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa et aujourd’hui, ministre de la Santé », a confié le ministre de Dimba Pierre, parrain de la cérémonie.

Pour lui, sa nomination à la tête du ministère de la Santé, relève de la volonté du président Alassane Ouattara de mieux s’occuper de la mère et de l’enfant. « C’est pour vous que j’ai été appelé au gouvernement. Et, c’est pour cela que je voudrais vous dédier ce poste de ministre », dira-t-il.

Œuvrer pour l’autonomisation de la femme, "Les étoiles brillantes" dirigée par Mariam Coulibaly plus connue sous le nom de Mariam calebasse, revendique à ce jour plus de 350 membres.

Poursuivant, l’ancien directeur de l’Agence de gestion des routes s’est félicité de l'engagement des femmes à ses côtés. « Nous avons encore beaucoup de défis à relever. Mais, quand tu as la femme avec toi, quand tu as le soutien de ta maman avec toi, quand tu as les bénédictions de tes mamans, tout est possible… De la même façon que j’ai pu compter sur vous à chaque instant du parcours que nous avons fait, vous pouvez toutes aussi compter sur moi pour qu’ensemble nous continuions le développement », promet le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. C’est pourquoi, il a appelé à l’union et la solidarité des fils et filles de la région.

Répondant aux doléances de ses filleules, le successeur du Docteur Aka Aoulé, a annoncé la mise à disposition des femmes d’un fonds de 10 millions de francs CFA pour leur autonomisation. « Je suis tellement content de vous que, je vais mettre à votre disposition un fonds de 10 millions de francs CFA afin de vous aider à être autonomes…Chères mamans, le gouvernement et le ministère dont j’ai la charge, travaillent actuellement mains et pieds pour que vous soyez soignées dans de bonnes conditions et gratuitement grâce à la Couverture maladie universelle », a rappelé le ministre Dimba Pierre.

Tizié T.

Correspondant regional