Coupé-décalé: Safarel Obiang ne veut pas récupérer les chinois de Dj Arafat

Suspecté de vouloir récupérer les fans de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, le chanteur coupé décalé, Safarel Obiang, a dit sa part de vérité.

Safarel Obiang veut-il récupérer les fans de feu Dj Arafat ?

Safarel Obiang a fait ses premières apparitions sur la scène musicale il y a une dizaine d'années, avec le concept ''Kuitata''. Malgré tous ces concepts qu'il a dévoilés, tels que ''Matouboulé'', ''Yaya Cassé tête'', ''Chipolo polo'' et bien d'autres, le Safking n'a pas véritablement eu le succès espéré.

Ce n'est qu'en 2017 qu'il est révélé aux yeux du monde avec le titre "manger -chier'' alors qu'il était encore sous la couverture du label Star Factory Music de l'arrangeur-chanteur, Serge Beynaud. Désormais en carrière solo, Safarel Obiang a dévoilé d'autres concepts tels que Tchin Tchin, Goumouli, Wôyo Wôyô et bien d'autres qui, pour la plupart, ont été adoptés par le public ivoirien et il a fini par décrocher le Primud d'or 2019 qui honore le meilleur artiste ivoirien de l'année.

L’une des qualités du SafKing est celle d’associer à son Coupé décalé, certaines cultures externes à la Côte d’Ivoire. On se souvient encore de son titre ‘’Shaka Zulu ‘’, à travers lequel il rend hommage à ce vaillant guerrier sud-africain des années 1800.

Le dernier concept de Safarel Obiang est intitulé ‘’Chara Dance‘’. Le clip de cette chanson, dévoilé récemment, met en exergue un pan important de la culture chinoise. Pour de nombreux observateurs, Le Safking , à travers ce clip, avait l'intention de séduire les nombreux fans de feu Dj Arafat, communément appelés ''chinois''

Invité sur le plateau de l'émission Peopl'Emik diffusée sur La 3, l'artiste s'est une fois de plus exprimé sur le sujet. ''Plusieurs personnes me demandent si je veux récupérer la Chine de Dj Arafat, mais ça n'a rien à voir. Moi je suis créatif... c'est comme si tu regardais Shaka Zulu, et tu me dis que je veux récupérer les sud-africains, mais ça n'a rien à voir ... et le prochain clip, ça sera l'armée russe avec 200 personnes habillées en trellis ...moi j'ai mes fans, et j'ai jamais eu l'intention de récupérer les fans de Dj Arafat... Si c'était le cas, j'allais mettre une grande photo de Dj Arafat'', s'est-il expliqué.