Youlés, Bonigo: Tino de Paris dévoile les raisons de leur séparation

Invité de l’émission Peopl’Emik, Tino de Paris, l’un des membres du groupe Youlés, est revenu sur les raisons qui ont conduit à la dislocation de cette formation musicale. Pour Tino de Paris, Bonigo en est le principal responsable.

Tino de Paris (Youlés): ''Bonigo et moi, nous nous sommes battus une fois (...) C'est un menteur''

‘’Bonigo faisait des choses qui ne me plaisait pas. Il est jaloux. Quand on sortait et que les gens m’apprécient, il n’était pas content (…) Arrivé un certain moment, Bonigo et Matchelo se cachaient pour aller prester alors que nous étions quatre dans le groupe. A l’époque, je ne m’exprimais pas trop bien parce que je ne suis pas allé trop loin à l’école … Donc je laissais tout passer‘’, a témoigné Tino avant d’évoquer ce fameux spectacle en Europe qui s’est fait sans lui.

'' On devait aller à Paris pour un spectacle, on arrive à l’aéroport, Desiré Kouadio (le promoteur de spectacle) me dit d’attendre pendant que Bonigo, Chevalier et Matchelo sont dans la salle d’embarquement. Après, il revient pour me dire qu’il y a un billet qui manque, or c’était moi le chanteur principal. Rien ne peut se faire sans moi… Desiré Kouadio m’a dit d’aller chez sa maman à Akouédo pour rester avec elle, il allait quelques jours avec eux en Europe et revenir me chercher … J'ai fait trois à quatre mois à Akouédo. Désiré Kouadio m’appelait au début et après, il ne m’appelait plus. J’ai failli devenir fou …'', a expliqué Tino.

Une version carrément différente de celle de Bonigo qui avait indiqué que Tino a lui-même décidé de ne pas partir en Europe car ayant à l’idée de sortir un album solo. ‘’ Bonigo et moi, nous nous sommes battus une fois. Et il m’a dit que je vais retourner à Lahou pour pêcher. Moi je pense que Bonigo y est pour quelque chose dans ce voyage … Bonigo, c’est un menteur … Qui ne rêvait pas d’aller en Europe ? Son problème, c'est l'argent, et comme il savait que j'étais le lead du groupe, il y a des choses que je n'allais pas accepter. Donc il fallait qu'il m'écarte. Même quand ils sont allés à Paris, ils ne se sont pas entendus là-bas. Chevalier est revenu me retrouver, nous avons créé Youlés Bcbg… et Bonigo et Matchelo sont revenus avec Youlés Inter…‘’, a ajouté Tino de Paris.