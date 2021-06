Armée ivoirienne : La mission à confier aux 3000 nouvelles recrues

L'armée ivoirienne vient de lancer le recrutement de 3000 jeunes afin d'accroître son effectif. Le chef d'état-major n'a d'ailleurs pas manqué d'expliquer les raisons qui fondent un tel recrutement d'envergure en cette précise.

L'armée ivoirienne en phase de rajeunissement, selon le Général Lassina Doumbia

La Côte d'Ivoire est confrontée, ces dernières années, à des défis sécuritaires énormes. Outre la menace de déstabilisation aux frontières du pays, notamment dans le sud-ouest, où de nombreuses attaques ont été dévouées, c'est bien une menace terroriste qui devient de plus en plus persistante dans le septentrion ivoirien. Les localités de Kafolo et de Téhini, situées à quelques encablures de la frontière ivoiro-burkinabè, ont déjà été le théâtre d'attaques terroristes. Et ce, quatre ans après l'attaque perpétrée dans la station balnéaire de Grand-Bassam.

Téné Birahima Ouattara, après un tour dans le nord pour remonter le moral à ses hommes qui y sont postés, s'est envolé pour Ouagadougou, puis Bamako afin de travailler à une coordination d'actions entre les armées des trois pays dans l'optique de combattre efficacement le fléau du terrorisme.

C'est bien dans ce contexte que le Général de Corps d'armée, Lassina Doumbia a lancé, depuis la Base navale de Locodjro, le recrutement de 3000 jeunes Ivoiriens au sein des Forces armées de Côte d'Ivoire. C'était le lundi dernier, lors d'un cérémonial militaire sur ladite base. Expliquant les raisons d'un tel recrutement, le chef d'état-major général de l'armée ivoirienne indique qu'il s'agit, dans un premier, d'une politique mise en oeuvre en vue du rajeunissement des effectifs.

« Je peux vous dire aujourd’hui que 3.000 jeunes Ivoiriens vont incessamment rejoindre nos rangs. Ils viendront aider les unités à remplir les missions qui se multiplient et sont de plus en plus variées », a ajouté le patron de l'armée ivoirienne. La Côte d'Ivoire est par ailleurs impliquée dans des missions de maintien de la paix des Nations unies, notamment au Mali et en République centrafricaine.

À noter que deux ans plus tôt, notamment en 2019, les forces armées ivoiriennes s'étaient déjà enrichies de 1000 nouvelles recrues. Ce nouveau recrutement permettra donc aux armées de fonctionner suivant les performances opérationnelles et une meilleure qualité de service, selon ce qui est exigé par le Président Alassane Ouattara, chef suprême des armées. À en croire Le Général Doumbia, les détails et la date du recrutement annoncé seront communiqués par voie de presse.