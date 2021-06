Musique: La chanteuse Asa de retour à Abidjan le 02 juillet 2021

Asa, la star franco-nigériane, sera sur les bords de la lagune Ebrié le vendredi 02 juillet 2021, pour un concert au Sofitel Hôtel Ivoire. Pour l’artiste qui a été sur scène pour la première fois à Abidjan, il y a six ans à l’occasion d’un concert de bienfaisance, il s’agira de retrouvailles avec les mélomanes ivoiriens.

Retrouvailles entre la chanteuse franco-nigériane Asa et les mélomanes ivoiriens en juillet

A 38 ans, la chanteuse multi-dimensionnelle (percussionniste, saxophoniste, pianiste et danseuse), a déjà su conquérir le monde grâce à un style original qui vogue entre world music, pop, reggae et jazz. C’est sur des rythmiques entrainantes qu’Asa pose une voix au timbre singulier en Anglais et en Yorouba. Le public ivoirien aura donc droit lors de ce spectacle à des extraits des cinq albums de l’artiste de renom dont le dernier intitulé Lucid, sorti en 2019, et qui continue de faire un tabac à travers le monde.

Fin 2006, elle signe un contrat avec le label français Naïve Records. Son premier album auquel elle donne son nom, est enregistré et mixé par Christophe Dupouy au studio Le Chantier à Montreuil, et sort l'année suivante. Asa y chante en anglais et en langue yoruba, accompagnée entre autres par le flûtiste de jazz Malik Mezzadri. L'album reçoit le Prix Constantin en 2008 et se vend à plus de 300 000 exemplaires.

Plus tard, elle est nominée 'Artiste Féminine de l'Année' aux Victoires de la musique en 2011. Auteure, compositrice et interprète, la chanteuse a signé plusieurs collaborations avec d’autres grands noms tels que Tiken Jah Fakoly et Yannick Noah. Il ne fait nul doute que ce deuxième passage à Abidjan sera une véritable occasion de communion entre Asa et un public ivoirien féru de bonne musique.