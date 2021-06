CAMES: Prof. Bakayoko-Ly Ramata reçoit la médaille de commandeur

En marge des 37e et 38e sessions jumelées du Conseil des ministres du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), le Prof. Bakayoko-Ly Ramata a été élevée au plus haut grade.

Distinction: Le Prof. Bakayoko-Ly Ramata fait commandeur par le CAMES

Du lundi 31 mai à vendredi 04 juin 2021, Abidjan a reçu un parterre du monde intellectuel africain à travers l’organisation des 37e et 38e sessions du CAMES. La cérémonie de clôture des travaux marquant lesdites sessions, en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Prof. Adama Diawara, a été l’occasion d’honorer des sommités dont le Prof. Bakayoko-Ly Ramata qui a reçu la médaille de commandeur.

Encore, serait-on tenté de dire ! En effet, et pour ne retenir que les plus prestigieuses, la médaille de commandeur reçue par le Prof. Bakayoko-Ly Ramata des mains du Conseil de l’Ordre international des palmes académiques (OIPA), vient disputer, sur sa toge verte, l’espace avec d’autres certifications renommées.

Citons les médailles de commandeur dans les ordres du mérite de l’Education nationale (2006), de la Fonction publique (2016), de la Santé publique (2019), et de la Culture (2020) de Côte d’Ivoire ; et celles d’officier dans les ordres des Palmes Académiques du Gabon (2014) et du Togo (2014). Pour la présente distinction, c’est sur une proposition, « à titre exceptionnel », du Secrétaire général du CAMES, que la Prof. Bakayoko-Ly Ramata a été nominée, en guise de reconnaissance et de remerciements pour une intellectuelle de haut vol, qui a participé fidèlement à asseoir la renommée du CAMES.

La récipiendaire fut présidente du jury de 2004 à 2016, de la section Odonto-stomatologie du Concours d’agrégation de Médecine humaine, Pharmacie, Odonto-Stomatologie, Médecine vétérinaire et Productions animales du CAMES ; de 2013 à 2017, elle a été membre de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES et membre du Conseil d’orientation stratégique dans le cadre du Fonds d’impact panafricain dédié à l’éducation en 2019.

Le Prof. Bakayoko-Ly, en sa qualité de Présidente de la Conférence des Recteurs des Universités Francophones d’Afrique et de l’Océan Indien (CRUFAOCI) en 2015, a participé à la mise en place des critères d’évaluation des établissements d’enseignement supérieur (Universités, Instituts et Centres de Recherche, Ecoles Doctorales, etc.) et de l’évaluation des formations et des projets de recherche. Le 4 décembre 2019, à Cotonou, le CAMES qui vient d’élever l’académicienne au grade de commandeur, l’avait choisie, à l’unanimité, comme marraine du Premier Prix des communications orales du Programme thématique de recherche (PTR)- Santé du CAMES pour saluer « l’engagement d’une intellectuelle accomplie et d’une universitaire respectée par ses pairs ».

Ce prix fut dénommé : « Prix Professeur Bakayoko-Ly Ramata de la meilleure communication orale courte du PTR-Santé ». Membre associé de l'Académie nationale de chirurgie dentaire de France, outre ses actions pour un CAMES plus performant, en 2016, les Immortels de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, à Paris, l’élisent pour un siège de membre-correspondant et elle rejoint ainsi dans l’auguste assemblée, le Président Alassane Ouattara.

Le 23 octobre 2018, à Naïrobi, elle est lauréate du prix du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM-acronyme en anglais), pour sa «contribution exceptionnelle à l'enseignement supérieur en Afrique » selon le Conseil d'administration du Forum regroupant 105 universités de 37 pays africains. La même année, le 13 décembre, l’université de Franche-Comté, à Besançon, lui remet les insignes de Docteur Honoris Causa et fait ainsi d’elle le second Africain après le Président Abdou Diouf à recevoir cette dignité.

Recevant son prix le vendredi dernier, l’intellectuelle accomplie et universitaire respectée par ses pairs, a souhaité que sa médaille de commandeur soit une source d’inspiration et de motivation pour la jeunesse africaine pour toujours œuvrer pour le rayonnement du continent. Puis d'ajouter :

«Je voudrais saluer le leadership du Président de la République, SEM Alassane Ouattara, dont la vision et les actions mises en œuvre par le Gouvernement ont créé un cadre propice pour que nous puissions contribuer, non seulement au développement de science et de l’éducation, au niveau national mais également au niveau régional dans l’espace CAMES. Au Conseil des ministres du CAMES et à son Secrétaire Général, le prof. Bertrand Mbatchi j’exprime ma gratitude pour cette autre distinction qui m’honore et honore la communauté scientifique nationale dont je fais partie Je voudrais saluer la contribution inestimable du CAMES au développement de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Afrique et particulièrement en Côte d’Ivoire ».

On pourrait dire que le Professeur Bakayoko-Ly Ramata qui a été distinguée par le plus haut grade, celui de commandeur, par le CAMES, est récompensée pour l'ensemble de son œuvre au profit de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le continent. Les valeurs de probité et d’excellence qu’elle porte, contribueront certainement à asseoir la notoriété et le prestige des décorations du CAMES.