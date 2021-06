Coupé-décalé: Le mariage de Vitale avec Momo Wang a gêné son "chéri"

La chanteuse Coupé-décalé, Bomisso Nadège, plus connue sous le nom Vitale, s'est prononcée sur sa vie sentimentale.

Vitale: ''Je ne suis ni mariée ni fiancée. Mais j'ai un chéri''

Quelques semaines après le buzz de son faux mariage avec l'arrangeur Momo Wang, Bomisso Nadège alias Vitale s'est confiée sur l'homme qui partage sa vie sentimentale. En effet, la Beyoncé a fait savoir qu'elle a un petit ami. "Je ne suis ni mariée, ni fiancée. Mais j'ai un chéri. Il est très "ennui" mais il est bien. Il est gentil. Il est mignon. Pour la validation de notre couple au mariage, tout est entre les mains de Dieu. Nous étions séparés au moment où je faisais mon buzz avec Momo Wang. Donc, j'étais célibataire quand j'ai commencé ce buzz : tournage de clip, émissions, etc. C'est pendant le buzz que mon chéri est revenu vers moi. Je ne sais pas si c'est parce que mon buzz le dérangeait mais c'est pendant que le buzz battait son plein que nous avons renoué'', a confié Vitale à media Prime.

La chanteuse Coupé-décalé a dévoilé les raisons pour lesquelles elle a mis fin au buzz concernant son supposé mariage avec Momo Wang. ''Mon chéri a vécu en Europe. Il est donc open dans la tête. Il ne m'a mis aucune pression pour que je mette fin à ce buzz. Seulement que mon buzz dérangeait un peu ses parents. Une femme qu'on embrasse dans un clip, qu'on embrasse en direct à la télévision (elle rit), cela offusquait les parents de mon chéri. Quand nous sortions nous balader, je sentais que la fausse bague que je portais au doigt dérangeait mon chéri. Partout où je me rendais, on m'appelait Mme Momo Wang, même en sa présence. J'ai décidé alors de mettre fin à ce buzz malgré le fait que ce buzz soit prévu pour 1 an'', a-t-elle indiqué.

Cependant, la chanteuse ne semble nourrir aucun regret. ''Je ne regrette pas ce buzz. Bien au contraire, j'en suis fier. J'ai bien travaillé. Ce buzz m'a rapporté beaucoup. J'en ai beaucoup profité. Quand on veut faire une chose, il faut bien le faire. Ce buzz était tellement bien ficélé que ces personnes envers qui j'ai été honnête en leur disant la vérité, que je faisais juste un buzz et non un vrai mariage, avaient du mal à me croire", a ajouté Vitale.