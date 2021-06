Euro 2020: France - Bulgarie (3-0), Giroud et Griezmann rassurent

Euro 2020 - L'équipe de France a affronté mardi soir la Bulgarie. les Bleus s’imposent grâce à un doublé d’Olivier Giroud et un but d’Antoine Griezmann.

Euro 2020: les Bleus s’imposent grâce à un doublé d’Olivier Giroud

France-Bulgarie; match test pour la France qui se rassure avant le coup d’envoi du championnat européen. Le deuxième match de préparation à l'Euro 2020, a souri à l'équipe de France de foot, victorieuse sur le score de 3-0, mardi soir, au Stade de France. Olivier Giroud, en relais d'un Karim Benzema sorti sur blessure, a marqué deux buts.

L'équipe de France dispute son premier match le mardi 15 juin contre l'Allemagne. Avant le choc, les deux nations procèdent donc aux derniers ajustements. Calendrier complet des matchs

Mardi soir, Ayant une nouvelle fois aligné son trio Mbappé - Griezmann - Benzema à la pointe de l’attaque, Didier Deschamps espérait voir son attaque dominer l’équipe bulgare, non qualifiée pour l’Euro. Et comme face au Pays de Galles, mardi à Nice (3-0), les flèches françaises ont brillé.

Antoine Griezmann, placé en soutien de Benzema et Mbappé, mettait les Bleus sur la voie royale d'un superbe but à la demi-heure de jeu pour concrétiser la domination française (1-0, 29e). Quelques minutes plus tard, mauvaise nouvelle pour la France avec la sortie de Benzema, blessé, visiblement victime d'une grosse béquille.

Olivier Giroud, entré en jeu à la place du Madrilène, en profitait pour inscrire un doublé en fin de match, sur deux services impeccables de Pavard (2-0, 83e) et de Ben Yedder (3-0, 90e). Les Bleus n'auront pas été testés sur le plan défensif par de faibles Bulgares, mais ils auront une nouvelle fois travaillé leurs automatismes sur le plan offensif.

La frayeur Karim Benzema

« Je n’étais pas inquiet, donc je n’ai pas à être rassuré », a soufflé le technicien français après la rencontre, au micro de M6. Inquiets, les Français l’ont été, quand peu avant la pause, Karim Benzema est sorti, à la suite d’une blessure.

Revenu d’une longue absence, après un bannissement, l’attaquant du Real Madrid a été la victime d’un choc sur un centre de Pavard, et est immédiatement sorti, remplacé par Olivier Giroud. A la pause, le sélectionneur français a rassuré sur l’état de son attaquant, évoquant une béquille et une sortie pour ne prendre aucun risque.

C'est l'heure des derniers réglages pour les 24 qualifiés pour la phase finale de l'Euro 2020 de foot, initialement prévu en 2020 mais qui se disputera finalement cette année 2021, du vendredi 11 juin au dimanche 11 juillet.