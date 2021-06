Euro 2021: L'Allemagne pulvérise la Lettonnie, Joachim Löw pas satisfait

L’équipe d’Allemagne, en quête de repères et premier adversaire de la France dans cet Euro 2021, a fait le plein de confiance mardi contre la Lettonie.

Euro 2021: Sept buts inscrits par six joueurs allemands

Avant d’affronter l’équipe de France, mardi prochain pour leur premier match de l’Euro, l’Allemagne a fait fort en pulvérisant la Lettonnie. Les hommes de Joachim Löw se sont effet imposés sur le score sans appel de 7-1.

Sept buts inscrits par six joueurs allemands différents (Gosens, Gündogan, Müller, Gnabry, Werner et Sané), mais un gros point négatif pour le sélectionneur: le but encaissé.

Si de nombreux tacticiens auraient été satisfaits d’un tel résultat, ce n’est pas le cas de celui de La Mannschaft, jusqu'ici en manque de certitudes.

Le but concédé à la 75e minute résulte d’un manque de vigilance selon Joachim Löw. Le sélectionneur qui connaît sa dernière compétition avec l’Allemagne avant d’être remplacé par Hansi Flick, s’est prononcé sur les ondes de RTL après la rencontre.

« On peut mieux défendre sur une action comme ça et dans l’ensemble. Une telle chose ne devrait normalement pas arriver. Ne pas faire attention dans ces moments, ne pas être vigilant, c’est exactement comme ça que nos adversaires nous punissent. Garder une concentration élevée dans chaque situation pendant 90 minutes, c’est certainement quelque chose à améliorer », a-t-il déclaré.

Les nouvelles dates de la phase finale de celui que l'on continue à appeler officiellement "Euro 2020", ont été fixées l'an passé : la compétition est programmée du 11 juin au 11 juillet 2021. La phase de groupes (six poules de quatre équipes) aura lieu du 11 juin au 23 juin.

Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes disputeront les 8e de finale, les 26, 27, 28 et 29 juin. Les quarts de finale auront lieu le 2 et le 3 juillet 2021. Les demi-finales se disputeront les 6 et 7 juillet, au stade de Wembley de Londres (Angleterre) tandis que la finale est prévue le 11 juillet 2021, à 21 heures, toujours à Wembley.