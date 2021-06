Eudoxie Yao reçoit 100 millions à l'occasion de son anniversaire

La bimbo ivoirienne Eudoxie Yao a révélé la belle surprise que lui a faite un admirateur à l'occasion de son anniversaire célébré ce jour.

Eudoxie Yao révèle son incroyable cadeau d'anniversaire

L'année dernière, la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, avait confié avoir reçu de nombreux cadeaux à l'occasion de son anniversaire. Il s'agissait notamment d'une enveloppe de 21 millions de Fcfa et de voitures de marque Range Rover. Sévèrement critiquée par des internautes qui l'ont traitée de menteuse, la bimbo ivoirienne avait fait des précisions sur ces cadeaux lors de son passage à l'émission ''Accusé levez-vous'', diffusée sur Trace FM.

''Je n'ai jamais eu un problème de voiture mais je n'avais pas de voiture parce que j'ai toujours voulu des Range Rover. Depuis des années, on a toujours voulu m'offrir des voitures mais je me suis mise une chose dans la tête: Range Rover ou rien. Ceux qui me connaissent, savent que j'en raffole... Maintenant, pour mon anniversaire, mon chéri m'a proposé de m'offrir une voiture ou une maison, mais j'ai dit que je veux une voiture...Ma vie, je ne la vis pas par rapport aux autres. Moi, je ne sais pas mentir. Quand je n'avais pas de voiture, je l'ai signifié. Donc, si on m'offre des voitures, pourquoi vais-je le cacher ? J'ai effectivement reçu comme cadeau deux Range Rover pour mon anniversaire'', avait-elle soutenu.

Cette année 2021, la Bimbo ivoirienne qui célèbre son anniversaire ce lundi 14 juin, déclare avoir reçu de nouveaux cadeaux d'anniversaire. "Je remercie toutes ces personnes qui ne cessent de me témoigner leur affection à l'occasion de mon anniversaire. Je remercie également cet admirateur qui m'a agréablement surprise. Il m'a offert un grand terrain du côté de Bingerville. Avec, en plus, la coquette somme de 100 Millions de Francs Cfa pour entamer les travaux de construction de mon château. Dieu merci, c'est depuis la Guinée où je me trouve actuellement que j'ai reçu cette coquette somme. Si j'étais à Abidjan, c'est sûr que je ne m'en sortirais pas", a-t-elle confié à Media Prime.