BEPC 2021: Les grosses interrogations du parti de Charles Blé Goudé

Les épreuves écrites de l'examen du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) ont démarré, comme annoncé, par le ministère de l’Éducation nationale, le lundi 14 juin 2021 sur l’ensemble du territoire ivoirien. Pour cette année, ce sont 509 609 candidats dont 25 063 pour le test d’orientation en seconde et 484 546 pour le BEPC avec 51 candidats en situation de handicap.

BEPC 2021 : Le COJEP en colère contre la direction des examens et concours

Pour la première journée de l'examen du BEPC, les choses se sont bien déroulées dans l’ensemble jusqu’à ce qu’un communiqué du ministère annonce la reprise de l’épreuve de Physique-chimie du fait qu’il est non conforme au programme scolaire 2020-2021.

Le second jour, c’est-à-dire, le mardi 15 juin, c’est l’exercice n°5 de l’épreuve de mathématiques qui est annulé par la Direction des examens et concours(DECO). Face à ces nombreux désagréments constatés les 2 premiers jours, le COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) est monté au créneau.

« Cette situation, appelle à des interrogations: Comment est-il possible que la direction des examens et concours puisse proposer aux candidats, des exercices qui n’ont pas été au programme au cours de l’année scolaire 2020-2021 ? Les responsables en charge de l'organisation des examens à tirage sont-ils vraiment compétents en la matière ? Le COJEP condamne et dénonce ce laxisme d’une extrême gravité », peut-on lire sur la page Facebook du porte-parole du COJEP, Martial Yavo.

Ce mouvement politique créé par l’ancien pensionnaire de la CPI, Charles Blé Goudé, dit être du côté des candidats. « Le COJEP se tient aux côtés de tous les élèves et de tous les candidats à l’examen du BEPC, qui à l’évidence subissent un traumatisme à nul égard. Le COJEP reste solidaire du personnel éducatif et des parents d’élèves dont les efforts consentis au cours de cette année, risquent d’être compromis par l’incompétence de certains acteurs du système éducatif », dénonce le parti de Charles Blé Goudé.

Poursuivant, Martial Yavo, candidat malheureux aux élections législatives de mars 2021 dans la circonscription d’Agboville sous-préfecture, a interpellé le gouvernement sur le discrédit jeté sur l'image du pays tout entier à travers cette mauvaise organisation de l’examen du BEPC 2021.

« Le COJEP demande que des enquêtes soient diligentées afin d’établir les responsabilités ; Le COJEP demande à la suite de ces enquêtes que des sanctions soient prises à l’encontre des responsables de cette situation qui finit de mettre à nu le mal qui ronge notre système éducatif et scolaire. Pour finir, le COJEP souhaite que toutes les dispositions soient prises afin d’éviter que les candidats aux épreuves du Baccalauréat et autres examens à grand tirage, ne soient soumis au même traumatisme », recommande le vice-président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples.

Les épreuves écrites du BEPC s’achèvent ce mercredi 16 juin avec l’épreuve de Physique-chimie et les résultats sont attendus pour le mardi 06 juillet prochain.

Tizié TO Bi



Correspondant régional