Tina Glamour, mère de Dj Arafat: "J’ai souffert pendant 10 ans..."

La mère de feu Dj Arafat, dame Logbo Valentine alias Tina Glamour, a réaffirmé son amour pour sa mère Dandi Lou Hélène. Et ce, malgré les nombreux différends qui les opposent.

Tina Glamour à propos de sa mère: ‘’ Je suis un peu dure avec elle parce qu’elle ne m’écoute pas‘’

La folle rumeur sur la mort de la sœur cadette de feu Dj Arafat, BB Carla, sur les réseaux sociaux, a ravivé les tensions qui existaient déjà entre la mère du Daishikan et certains membres de la Yorogang, tels que Ivan Trésor et Ali le Code, qui estiment que Tina Glamour n’a jamais été une bonne mère pour leur défunt compagnon de route et veut s’approprier tous les biens de l’artiste, sans même se soucier de la pérennisation de ses œuvres.

Ces derniers n’ont pas échappé aux propos injurieux de Tina Glamour qui a même menacé de les poursuivre en justice. Face à cette situation, la grand-mère de Dj Arafat, Mémé Dandi Lou Hélène, est montée au créneau pour demander aux amis de son défunt petit-fils, de mettre balle à terre. Mieux, elle a surtout déploré le comportement de sa fille.

Cette sortie de Dandi Hélène n’avait pas du tout été appréciée par sa fille Logbo Valentine. Celle-ci n’est pas passée par quatre chemins pour apporter une réponse. "Ma mère n'a aucun droit de s'allier aux amis de mon défunt fils dont certains n'ont aucun respect pour moi. On ne peut pas voler mon titre de mère. Ma mère n'a pas de décision à prendre sur la vie d'aucun de mes enfants. Encore moins ces personnes à qui elle se confie. Oui, elle n'a aucun droit à tisser des alliances avec les amis de mon défunt fils‘’, a répliqué Tina Glamour.

Lundi 14 juin 2021, la mère de feu Dj Arafat a célébré son anniversaire. Elle en a profité pour réaffirmer son amour à sa mère malgré les nombreux différends qui les opposent.

« Il y a 3 ou 4 personnes que j’aime au monde, et ma mère en fait partie. Je suis un peu dure avec elle parce qu’elle ne m’écoute pas mais je l’aime », se défend Tina Glamour, précisant que l’amour n’a rien à voir avec les principes.

Par ailleurs, Tina Glamour dit être victime de diffamation sur la toile, mais elle a préféré ne pas s’attarder sur cette affaire pour le respect de la mémoire de son fils. ‘’Pour la mémoire de mon fils Ange Didier, je ne dirai rien mais sachez que j’ai souffert pendant 10 ans jour pour jour de l’absence de mon fils …J’ai été brimée pendant 10 ans’’, confie-t-elle.