"Accueil festif et populaire" de Gbagbo: Ouattara rassure les GORS

Le gouvernement ivoirien a rassuré, mercredi 16 juin 2021, que toutes les dispositions ont été prises pour un retour sécurisé de Laurent Gbagbo ce jeudi 17 juin 2021 en Côte d'Ivoire.

L'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, regagne, comme annoncé, Abidjan, jeudi 17 juin 2021, en provenance de la Belgique, après dix années passées hors des frontières ivoiriennes. Selon le porte-parole du gouvernement qui a donné l' assurance à l'issue du Conseil des ministres bimensuel qui a eu lieu ce mercredi 16 juin 2021, toutes les dispositions ont été prises pour garantir à l'ex-chef d' Etat ivoirien, un retour sécurisé au bercail.

" Vous avez été informés de ce qu'un cadre de discussion avait été mis en place pour faciliter le retour pacifique du président Gbagbo. De ce cadre de discussion, un ensemble de questions ont été évoquées avec les émissaires de M. Gbagbo. Ils ont été informés de toutes les dispositions sécuritaires qui ont été annoncées ainsi que de toutes les dispositions pratiques qui ont également été prises pour l'accueil de l'ex-président", a indiqué le ministre Amadou Coulibaly.

" Nous avons fait notre travail dans le cadre de concertations qui a été mis en place et toutes les réponses ont été apportées", a poursuivi le porte-parole du gouvernement qui dit attendre l'effectivité du retour au pays du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) et le respect de tout ce qui a été défini dans le cadre des discussions entre la partie gouvernementale et les émissaires de Laurent Gbagbo.

" L'accueil sera beau et festif"

Sur instructions du chef de l' État ivoirien, Alassane Ouattara, le pavillon présidentiel de l'aéroport Felix houphouët-Boigny d' Abidjan a été mis à la disposition du Comité opérationnel du retour au pays de l'époux de Simone Gbagbo.

Selon Koné Boubacar, cadre de la tendance FPI proche de Laurent Gbagbo, le responsable logistique du Protocole d' Etat travaille depuis cet après midi en collaboration avec le service des moyens généraux de la présidence, aux différentes installations, en vue de réserver à l'ex-président, "un accueil beau, festif et populaire pour la réconciliation".

C'est le 31 mars dernier, que Laurent Gbagbo a été définitivement acquitté par la Cour pénale internationale (CPI), des faits graves de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, au terme d'un procès qui a connu plusieurs rebondissements. L’ancien président ivoirien est attendu à Abidjan, jeudi après-midi, par une grande partie du pays.

L’avion en provenance de Bruxelles doit atterrir à l’aéroport d’Abidjan à 15 h 45 (heure locale et GMT). Il revient, selon ses proches, sans esprit de vengeance mais dans l'optique d'oeuvrer à la politique de « réconciliation nationale ».

À l’opposé, ses adversaires estiment toujours qu’il a précipité la Côte d'Ivoire dans le chaos en refusant sa défaite face à Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010. Lequel refus avait provoqué une grave crise post-électorale pendant laquelle quelque 3 000 personnes ont été tuées.