Des partisans de Gbagbo agressés à Adjamé Pont ferraille

Un car transportant des partisans de Laurent Gbagbo caillassé au niveau du pont ferraille d'Adjamé

On a frôlé le pire ce jeudi matin au niveau du quartier pont ferraille dans la commune d'Adjamé. Un car transportant des partisans de l'ex-président ivoirien, en partance pour l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, pour l'accueil de leur leader, a été caillassé par des individus non identifiés. "Ils sont en train d'aller accueillir leur président. Pourquoi vous les agresser? Nous n'allons jamais accepter que vous alliez agresser quelqu'un. Nous ne sommes pas des agresseurs. Nous n'allons jamais accepter ça", s'est exclamé l'auteur d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Grâce à des agents des forces de l'ordre présents sur les lieux, certains passagers du car, ont pu échapper à ces agresseurs armés de gourdins, de pierres et d'armes blanches. Un peu plus tôt dans la journée, des partisans de Laurent Gbagbo qui tentaient de rejoindre l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ont été violemment dispersés par les forces de l'ordre dans les communes de Port-Bouët et de Koumassi.

L'ex-président ivoirien est attendu à Abidjan, aux alentours de 16h 30, après plus d'une dizaine d'années passées hors de la Côte d'Ivoire, suite à son procès pour crimes contre l'humanité au sortir duquel il a été acquitté.