Ouattara Dramane (OD) se retire du showbiz et dévoile sa nouvelle mission

Membre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP ) et acteur culturel, Ouattara Dramane dit OD a annoncé son retrait définitif du showbiz ivoirien.

Ouattara Dramane: "J'entends m'investir pleinement pour le renforcement de la cohésion sociale et la solidarité"

Candidat du RHDP lors des dernières élections législatives dans la commune du Plateau, Ouattara Dramane alias OD n'a pas pu renverser le candidat du PDCI-RDA, Jacques Ehouo. Au soir du scrutin du 6 mars, il a été un des premiers candidats à reconnaître sa défaite, tout en félicitant son adversaire. Un geste fortement salué par de nombreux observateurs.

Trois mois après les législatives, Ouattara Dramane a annoncé une importante nouvelle via Facebook. OD annonce la fin des activités de la structure Canta Productions dont il était le Président directeur général, et donc son retrait définitif du showbiz.

''Chers amis, En ce jour, j'annonce la fin des activités de CANTA Productions. Cette décision prise en accord avec mon épouse, qui en assurait la Direction, marque ainsi notre retrait définitif du showbiz ivoirien. Le showbiz ivoirien m'a humainement beaucoup apporté au fil des années, il m'a permis de tisser une relation privilégiée avec les artistes de tout genre qui représentent une autre famille pour moi. Certes je me retire aujourd'hui, mais ce retrait n'estompe pas mon intérêt pour ce domaine; Je prends ainsi l'engagement de continuer à agir en faveur des artistes et de la culture, en toute circonstance et selon les possibilités qui seront miennes'', a-t-il indiqué.

Puis d'ajouter: ''Cela dit, d'autres défis nous appellent. En effet, j'entends m'investir pleinement, comme annoncé dans la libre tribune que j'ai publiée il y a quelque temps, pour le renforcement de la cohésion sociale et la solidarité dans notre cher pays. Il s'agira pour mon équipe et pour moi, d'agir à réduire le fossé entre ivoiriens, de renforcer l'ancrage de la démocratie et surtout d'apporter du sourire à des enfants et à de nombreuses personnes qui en ont besoin. Cette nouvelle mission noble suscite en moi de grandes motivations", a déclaré cet homme au service de la communauté.

Canta Productions était une entreprise spécialisée dans l’organisation de spectacles et d'évènements culturels, dans la production d'artistes, dans la communication audiovisuelle et dans la restauration.