Ariel Sheney: "Si Claire Bahi veut gagner des âmes, qu’elle revienne..."

Invité à l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Music Tv, le chanteur Coupé-décalé, Ariel Sheney, a donné un petit conseil à la chantre Claire Bahi.

Ariel Sheney à Claire Bahi: "Une chose est de se donner à Christ et une chose est de devenir chantre"

Quelques semaines après le décès de son frangin Ange Didier Houon alias Dj Arafat, Claire Bahi qui se faisait appeler "La Première dame du Coupé décalé", a décidé de quitter le mouvement musical pour se consacrer à la musique chrétienne. Désormais convertie au Christianisme, Claire Bahi n’a pas eu de mal à faire des révélations sur son ancienne vie d'artiste coupé-décalé.

« La plupart des grosses voitures que je roulais, ce sont des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de Fcfa … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille Fcfa par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de Fcfa et subvenir à tes autres besoins ? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses; on a cherché mari des gens…Aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur‘’, a-t-elle témoigné.

La conversion de Claire Bahi continue de susciter des réactions. Invité à l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Music Tv, son ex-collègue du Coupé-décalé, Ariel Sheney, s’est également exprimé sur le sujet. ‘’Je ne sais pas ce qu’elle a vécu dans le Coupé-décalé, parce que chacun a vécu le Coupé-décalé à sa façon…Je suis content que Maman Claire Bahi se soit donnée à Christ entièrement mais une chose est de se donner à Christ et une chose est de devenir chantre. Mais elle a combiné les deux, c’est une bonne chose… Mais le Christ, il est venu pour les païens, pas pour les chrétiens, donc si elle veut gagner des âmes, souvent, qu’elle revienne voir ses copines‘’, a lâché Ariel Sheney.