New York: L'amour toujours au top entre Rihanna et A$AP Rocky

Soupçonnés de vivre en couple, Rihanna et A$AP Rocky ont été refoulés à l’entrée d’une boite de nuit de New York par un videur, il y a quelques jours.

Partis pour s'amuser dans un bar, Rihanna et Asap Rocky se sont vu interdire l’accès à la boîte de nuit par un agent de sécurité faisant office de sentinelle. Habillée tout-en rose, dans une tenue qui rappelle les années 20, le videur n’a pas reconnu Riri qui est arrivée aux portes de la discothèque huppée de New-York avec son amoureux, comme le montre une vidéo devenue virale sur la toile.

En effet, alors que les deux tourtereaux tentaient d’entrer, le videur du bar leur a barré la route. Les images de cette séquence assez surréaliste circulent sur les réseaux depuis plusieurs heures où on voit bien le rappeur choqué : "vous ne connaissez pas Rihanna ?!". Incrédules mais avec le sourire, les deux amoureux ont finalement décidé de ne pas insister face au videur intransigeant. Plus tard, Rihanna et Asap Rocky sont repartis, on les aperçoit dans une salle de jeu, jouant une partie d'arcades.

Il y a quelques mois, la jeune femme avait succombé au charme du rappeur A$AP Rocky. Les amoureux ont même passé les fêtes de fin d'année en compagnie de la famille de Rihanna. De quoi prouver que leur histoire d'amour est du solide. Mais depuis quelque temps, les deux tourtereaux ne sont plus apparus ensemble en public.

A$AP, l'amour de sa vie

Mais rassurez-vous, l'amour est toujours au rendez-vous entre les deux stars de la musique. Il y a quelques semaines, A$AP a déclaré que Rihanna devenue la chanteuse la plus riche du monde à 31 ans, pourrait bien être la femme de sa vie ! "Parmi un million d'autres, c'est elle....je pense que quand tu sais, tu sais. C'est la bonne", confiait-il en interview. Il raconte également qu'en été 2020, Rihanna et lui sont partis faire road trip dans lequel il s'est retrouvé spirituellement, abandonnant les drogues et se concentrant sur sa musique et ses passions.

Son prochain album "All Smiles" dont il affirme l'avoir fini à 90%, a été "entièrement" influencé par Riri. R9 et Rihanna ont cependant tenu à garder leur relation secrète. Une idylle qu’ils n'ont encore jamais officialisée sur la Toile.