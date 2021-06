Me Affoussy Bamba: "Être loin de son pays est une souffrance"

Avocate de Guillaume Soro, Me Affoussy Bamba Lamine a réagi suite à sa condamnation par contumace par la justice ivoirienne à 20 ans d'emprisonnement ferme.

Affoussy Bamba après sa condamanation : "Quoi qu’il en coûte, nous sommes sereins et déterminés"

C'est la deuxième sortie de l'ex-ministre ivoirienne de la Communication en l'espace de 48h. Me Affoussiata Bamba ou Affousy Bamba, comdamnée par la justice ivoirienne à 20 ans de prison dans l'affaire de tentative de déstabilisation impliquant Guillaume Soro et 18 de ses proches, a réitéré sa détermination à poursuivre son combat pour la démocratie et l'état de droit en Côte d'Ivoire. "Être loin de son pays est une souffrance. Mais notre combat est nécessaire et les sacrifices qu’il engendre, sont inévitables. Nous poursuivrons sans relâche la lutte pour la démocratie et l’état de droit en Côte d’Ivoire, quoi qu’il en coûte. Nous sommes sereins et déterminés", a-t-elle réitéré ce vendredi, dans une déclaration sur les réseaux sociaux.

Me Affoussy Bamba rejette vigoureusement la décision de justice la condamnant, elle et d'autres proches de Guillaume Soro, à des peines de prison allant de 17 mois à la perpétuité. Pour l'exilée politique, ce verdict, rendu, mercredi, par le tribunal criminel d' Abidjan, ne reflète rien d'autre qu'une obsession de présidence à vie du président Ouattara "qui s'était déjà substitué aux juges et avait annoncé à l'encontre de Guillaume Soro, une condamnation à perpétuité avant même le déroulement du procès".

Pour elle donc, la décision condamnant l'ex-chef rebelle, démontre "la grosse farce de la justice ivoirienne" qui vient de "démontrer sa soumission totale au pitre en chef, M. Ouattara !". Elle qualifie donc cette décision de "nulle et de nul effet", et sans aucune base légale au motif que l'infraction alleguée " n'existe même pas". L'ancienne collaboratrice du président Alassane Ouattara, promet que la Défense fera appel de cette décision de justice.