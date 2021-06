Blé Goudé introduit une requête en dommages-intérêts contre la CPI

Au lendemain de son acquittement définitif, Charles Blé Goudé avait annoncé, à demi-mot, une action contre la Cour pénale internationale (CPI). Invité au Journal de l'Afrique sur France 24, l'ancien leader des jeunes patriotes confirme effectivement qu'il a introduit une requête en réparation contre la Cour de La Haye.

Action en réparation, Blé Goudé passe à l'offensive contre la CPI

"La Cour pénale internationale, elle a fini avec moi, mais je ne crois pas que moi j'ai fini avec la Cour pénale internationale", avait lancé Charles Blé Goudé à la suite du verdict de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI) prononçant l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse. Loin d'être une simple boutade, l'ancien leader de la galaxie patriotique est effectivement passé à l'offensive contre cette juridiction internationale qui l'a maintenu dans un procès, sept années durant, avant de proclamer son innocence.

Sur le plateau de France 24, jeudi, l'ancien leader syndical estudiantin n'est pas passé par quatre chemins pour annoncer ses intentions. « J’ai saisi mon équipe de défense et je peux vous dire en ce moment que la semaine dernière, j’ai saisi la présidente de la CPI pour introduire une requête en réparation qui a été introduite. Et je pense que j’ai jusqu’au mois d’août pour en finir. Et nuit et jour, je travaille là-dessus avec mon équipe de défense », a-t-il déclaré, avant de marteler : « Oui, j’ai demandé des dommages et intérêts. »

Charles Blé Goudé justifiant son action par le fait que « plus de sept années de ma vie m’ont été bouffées. J’ai été présenté au monde entier comme un criminel. La procédure a été lente, longue. Elle m’a épuisé moralement. Je n’ai pas vu mes enfants grandir. Ils ont presque grandi dans la prison où ils venaient me voir. C’était difficile. Et puis, à la fin, je suis innocent. »

Sur le plateau d'Afrique-sur-7, Me Jean Serge Gbougnon, avocat de Blé Goudé, avait également évoqué la possibilité pour son client, selon son bon vouloir, d'intenter cette action en dommages et intérêts contre la CPI.