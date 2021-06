Musique: Josey dévoile la liste de ses parrains et autres soutiens

Au lendemain de son concert qui a eu lieu, samedi 26 juin 2021 au Palais de la Culture de Treichville, la chanteuse Josey a adressé ses remerciements à toutes les personnalités qui ont contribué à la réussite de l'événement.

Après son concert, Josey: "Je vous demande pardon pour tous les ratés"

La belle et talentueuse chanteuse ivoirienne, Josey, a donné son tout premier concert live à la salle Anoumanbo du palais de la Culture de Treichville le samedi 26 juin. Et le moins que l'on puisse dire, c’est que l'auteure du titre à succès ''Diplôme'' a véritablement réussi son pari, car la salle était pleine à craquer.

Le public a massivement répondu à l'appel de la chanteuse qui a tout simplement assuré, en produisant un spectacle de qualité. Si cet événement a été une parfaite réussite, c'est bien parce que Josey a été fortement soutenue.

Au lendemain de l'événement, celle-ci a adressé ses remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce concert. '' Merci JÉSUS '', a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux, avant d'ajouter: '' Grand Merci à Madame La Première Dame de Côte d’Ivoire, Mme Dominique Ouattara . À M. Patrick Achi , Premier Ministre, chef du gouvernement. À M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI, Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture et du développement rural, et son épouse. À Madame Anne Desirée Ouloto, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration. À Maitre Adama Camara,

Ministre de l’emploi et de la protection sociale. À Madame Myss Belmonde Dogo, Ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. À Madame Nasseneba Touré , Ministre de la femme , de la famille et de l’enfant. À Madame Patricia Yao, Directrice de cabinet de Madame la Première Dame. À Madame Amy Toungara, Député de Treichville. À Madame Mariam Traoré , député de Tengrela. À Madame Ehui, conseiller économique et social, À Madame M’Bahia , DGA des Impôts, Au grand frère Asalfo, Merci est un bien petit mot pour m’avoir reçue et m’avoir honorée de votre présence malgré les caprices de dame Nature. Que DIEU VOUS LE RENDE À L’INFINI '', a-t-elle ajouté.

La chanteuse a également rendu un vibrant hommage à ses fans tout en présentant ses excuses pour certaines failles constatées ce samedi. '' Grand Merci à vous tous mes fans. Vous qui avez cru en moi et m’avez démontré votre amour. Vous avez tout subi pour moi mais vous êtes restés. Il a plu, vous n’avez pas reculé quitte même à entonner des cantiques de louange. On peut aimer son artiste comme ça ? Je vous demande pardon pour tous les ratés. C’était notre première fois. On corrigera si DIEU nous donne une autre opportunité de refaire'', a écrit la belle Josey.