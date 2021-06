Laurent Gbagbo arrive à Mama dans la liesse populaire

Dix années d'exil n'ont nullement fait flétrir les relations entre Laurent Gbagbo et la population de Mama. De retour dans son village natal, l'ancien président ivoirien a créé une véritable émeute à son arrivée chez les siens.

Laurent Gbagbo : « Je viens avec de bonnes nouvelles »

17 juin 2021, Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire après moult tractations. Ce retour au bercail de l'ancien chef d'État ivoirien intervient à la suite de son acquittement définitif par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI), qui l'accusait de crimes de guerre, crimes contre l'humanité commises lors de la période de la crise postélectorale de 2010-2011.

Dès son retour au bercail, le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) avait demandé à ses camarades de parti de lui permettre de pleurer ses morts, notamment sa génitrice Marguerite Gadoô et son compagnon de lutte Aboudramane Sangaré.

Aussi, plus d'une dizaine de jours après son retour en Côte d'Ivoire, le Woody de Mama s'est rendu, dimanche 27 juin 2021, dans son village, Mama, localité située dans la région du Gôh dont le chef-lieu est Gagnoa à l'ouest de la Côte d'Ivoire.

Dès l'annonce de son arrivée, Mama avait d'ores et déjà revêtu ses plus beaux habits, et la population locale s'était parée de ses plus beaux attributs pour réserver un accueil triomphal au plus illustre fils du village. Des milliers de personnes avaient également afflué de tous les quatre coins du pays pour communier avec leur leader, d'autant plus que l'accueil d'Abidjan était émaillé de quelques échauffourées.

C'est sur le coup de 18h20 de Laurent Gbagbo a foulé le sol de Mama dans une liesse populaire aux allures d'une véritable émeute. Difficile pour lui de se frayer un chemin, tant les populations venues à sa rencontre s'étaient massées aux abords du chemin. Son cortège a d'ailleurs été ralenti à plusieurs reprises sur le chemin du retour dans son village.

« Je viens avec de bonnes nouvelles. J’ai été absent dix ans. C'est beaucoup, lundi je vais vous donner des nouvelles », a lancé d'entre le Président Gbagbo, dès qu'il a posé pied sur le sol de son village. Rendez-vous est donc pris pour ce lundi, pour que Gbagbo et ses parents s'échangent les nouvelles après une décennie d'absence. Il rencontrera des chefs de terres et chefs de villages avant son retour à Abidjan, le mardi.

À noter que Laurent Gbagbo était accompagné dans son périple par la Direction de "Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté" (EDS) et des cadres du Front populaire ivoirien (FPI). Il a par ailleurs fait un détour à Blouzon pour s'incliner sur la tombe de sa défunte mère, décédée le 15 octobre 2014, après son retour d'exil.