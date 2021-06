La cérémonie de récompense des prix BET Awards en direct, mardi

Burna Boy et Wizkid mais aussi Youssoupha et Aya Nakamura nommés au BET Awards 2021, vont tenter de remporter le prix qui récompense les réalisations exceptionnelles d'un artiste afro à l'international.

Les BET Awards en direct le 29 juin avec un public vacciné

La cérémonie de remise des récompenses de BET 2021 Awards auront lieu le mardi 29 juin prochain aux États-Unis. Megan Thee Stallion est en peloton de tête avec sept nominations dont celle de la meilleure artiste hip-hop féminine, la vidéo de l’année pour WAP, Album de l’année pour Bonnes nouvelles, Prix ​​du choix du spectateur (x2) et meilleure collaboration pour ses fonctionnalités avec DaBaby (Cry Baby) et Cardi B (WAP).

Représentant la France, Youssoupha et Aya Nakamura sont ainsi nommés aux côtés de grands noms de l'Afrofusion comme Burna Boy et Wizkid, tous deux originaires du Nigéria dont le succès à l'international n'est plus à prouver.

Les Prix ​​BET récompensant l’excellence des Noirs dans la musique, la télévision, le cinéma et les sports dans 21 catégories, seront diffusés en direct sur BET à 20 h HE / PT. Le spectacle était un événement virtuel l’année dernière pendant la pandémie à Coronavirus.