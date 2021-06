Accueil triomphal pour Laurent Gbagbo à Mama, son village natal

Dix jours après son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est arrivé vers 17 heures 30 ce 27 juin 2021, à Mama, son village natal à Gagnoa, localité située à 300 km d’Abidjan, dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire.

Blouzon: Laurent Gbagbo s'est reccueilli sur la tombe de feue Gadô Marguerite, sa mère

Après dix ans passés à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo est rentré chez lui en Côte d'Ivoire, le 17 juin dernier. Si ses partisans l’ont accueilli dans une ambiance surchauffée, c'était l'effervescence dans son village natal, à Mama ce samedi où l’ancien chef de l’Etat est arrivé par voie terrestre.

Un parcours parsemé d'escales forcés, notamment à Sikensi sur l’autoroute du Nord à quelques 75 Km d’Abidjan où une foule en liesse a contraint le cortège de l'opposant historique d'Houphouët à marquer un arrêt. Là comme tout le long du trajet, c'est à un véritable bain de foule que l’ancien chef d’Etat a eu droit.

Avant Mama, c'est dans son village maternel, Blouzon, qu'il s'est arreté pour rentrer seul, à la résidence familiale. Il est allé ensuite s’incliner sur la tombe de sa défunte mère, feue la matriarche Gadô Marguerite, rappellée à DIEU pendant son incarcération à la Cour Pénale Internationale et dont il n'avait pas pu prendre part aux obsèques.

Cette étape s’est effectuée strictement dans l’intimité familiale et formellement interdite aux médias et à toute couverture médiatique.

Cap a ensuite été mis sur Gagnoa dans son village natal.

Sur place à Mama, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur la principale place publique du village, jouxtant la résidence de feu Koudou Paul, le père de l’ex-chef de l’Etat ivoirien, pour accueillir l’ex-prisonnier de la CPI.

C’est sur cet espace aménagé pour accueillir ’’le fils prodigue’’, des danses du terroir et de tout genre crépitent de partout. Plusieurs centaines de personnes aux sons des rythmes du terroir esquissent des pas de danse dans la joie.

Des convois sont venus de toute la sous-préfecture de Ouragahio, Département de Gagnoa, et de toute la Région du Gôh dont est originaire le président du Front populaire ivoirien. Mais aussi des régions alliées à l'instar d’un groupe de femmes venues de plusieurs villages alentour, et même de Yamoussoukro, dans le Centre, une région acquise à la cause du président Henri Konan Bédié, très impliqué dans l’organisation du retour de Gbagbo.

Plusieurs cérémonies publiques sont prévue à Mama.