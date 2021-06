Tunisie : vacciné contre le covid, le Premier ministre testé positif

Hichem Mechichi a été testé positif au covid -19. Et pourtant, le Premier ministre de la Tunisie s'est fait vacciner contre la maladie à coronavirus. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, il a tenté de répondre aux inquiétudes de ses concitoyens.

Tunisie : Hichem Mechichi contaminé par le covid -19

La nouvelle fait grand bruit en Tunisie. Hichem Mechichi, le Premier ministre tunisien, a annoncé avoir été contaminé par le covid -19. Ce qui est surprenant c'est que le chef du gouvernement a été vacciné contre la maladie à coronavirus. Il avait reçu sa deuxième dose de vaccin. "Les gens se demandent comment j’ai pu être contaminé alors que je suis vacciné, c’est justement ce qui fait la différence entre une personne vaccinée et une autre qui ne l’est pas. Dans certains cas effectivement, on peut être vacciné et contracter le virus. Cependant, cette contamination n’a aucun effet sur la santé et ne constitue aucun danger", a-t-il expliqué dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Hichem Mechichi a tenu à lancer un message de sensibilisation conttre le covid en l'endroit des Tunisiens. "Dieu merci grâce à la vaccination, je n'ai pas de symptômes graves et cela confirme l'efficacité de la vaccination. C'est pour cela que nous invitons tous les Tunisiens à s'inscrire dans le système EVAX. Faites attention à vous. Portez le masque. Et inscrivez-vous à la vaccination", a-t-il recommandé.

Il faut savoir que le comité scientifique tiendra une session de travail urgente pour trouver des moyens d'arrêter la propagation de nouvelles variantes de coronavirus et envisager divers moyens possibles, y compris des décisions et des mesures "extrêmes" pour préserver la santé des Tunisiens.

La Tunisie, qui compte 395 362 cas de malades, est frappée par une nouvelle vague de contaminations qui a conduit les autorités du pays à prendre de nouvelles mesures afin de limiter la propagation du virus. Ainsi, certaines régions connaitront un confinement général.