Mali : Un bataillon de l'armée malienne reprend pied à Kidal

L'armée malienne est en passe de retrouver ses positions antérieures sur l'étendue du territoire national. Tel est l'information donnée par la Minusma sur son compte Twitter à propos du retour à Kidal de la troisième compagnie du bataillon reconstitué des FAMa.

L'armée malienne retrouve Kidal, apprend-on de la Minusma

La guerre qui a éclaté entre les Forces armées maliennes (FAMa) et la rébellion touarègue de l'Azawad, en 2012, a visiblement laissé beaucoup de fractures au sein de la société malienne. Aussi, dans l'optique de faire cesser la belligérance, les frères ennemis se sont retrouvés dans la capitale algérienne, en 2015, où la République du Mali et la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) ont signé l'accord d'Alger.

Cependant, plus de six années après, les signataires de cet accord de paix peinent à mettre en oeuvre tous les points d'accord, pourtant consentis. Surtout celui qui a trait au « redéploiement des forces de défense et de sécurité dans toutes les régions du nord », tel que stipulé par l'article 21 dudit accord.Toutefois, sous l'égide de la Mission multidimensionnelle dimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (Minusma), l'armée malienne a repris pied à Kidal, ancien fief de la rébellion touarègue et actuelle base de l'état-major de la CMA.

« La 3è compagnie du bataillon des FAMa reconstituées de Kidal, initialement stationnée à Gao, a finalement rejoint sa garnison de Kidal malgré plusieurs attaques des groupes terroristes », a tweeté la mission onusienne. Puis, d'ajouter : « Il s'agit d'une étape décisive dans la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation, réalisée grâce à l'engagement de la Minusma et aux efforts de toutes les parties signataires. »

Le Bataillon reconstitué, faut-il le rappeler, est composé des soldats des Forces armées maliennes, des ex-rebelles de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) et des ex-combattants des groupes armés pro-gouvernementaux.

La première compagnie du bataillon est arrivée à Kidal en février 2020, après six années d'absence.