Réconciliation nationale: Le ministre KKB recrute Eunice Zunon

Kouadio Konan Bertin dit KKB a rencontré récemment Eunice Zunon. Selon la web humoriste ivoirienne qui a porté l'information, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale lui a confié une mission dont les contours seront dévoilées dans les prochains jours.

KKB échange avec Eunice Zunon

C'est Eunice Zunon qui a donné l'information à travers une publication sur sa page Facebook. "Votre Bouche Pointue de la Côte d'Ivoire et présidente des kpakpato d'ici et d'ailleurs, vient d'être reçue en audience par tonton Konan Kouadio Bertin dit KKB, ministre de la Réconciliation nationale à son cabinet. Et il a décidé de faire de votre PETITE Eunice Zunon un GRAND instrument pour la réconciliation nationale dans notre pays. De nombreuses actions seront dévoilées dans les jours à venir", a écrit la comédienne ivoirienne après sa rencontre avec Kouadio Konan Bertin, plus connu sous le nom de KKB.

Cependant, l'hôte du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale ne donne pas de précisions sur la mission que lui a confiée l'ancien président de la jeunesse du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) d'Henri Konan Bédié.

Après sa défaite contre Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre 2021, Kouadio Konan Bertin a fait son entrée dans le gouvernement de Patrick Achi le mardi 15 décembre 2020. En effet, ce jour-là, KKB a été nommé ministre de la Réconciliation nationale par le président ivoirien.

La nomination de l'ex-leader de la jeunesse du PDCI a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Des voix se sont élevées pour expliquer que l'ancien député de Port-Bouët a été récompensé pour avoir légitimé la victoire du candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) alors que l'opposition avait appelé au boycott du scrutin.

Pour sa part, KKB s'est engagé à réconcilier les Ivoiriens. "Je suis disposé à aller au front pour aider la Côte d’Ivoire à retrouver la bonne ambiance. Nous devons apprendre à revivre ensemble, en parfaite symbiose comme par le passé", a dit le ministre dès sa nominatio