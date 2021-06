Titrologie: Gbagbo à Mama, le pouvoir a peur, Bédié bétonne le PDCI

Titrologie du 30 juin 2021. Les propos de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, tenus à Mama, son village natal, relativement à son acquittement prononcé par la Cour pénale internationale (CPI), continuent d'alimenter les débats.

Titrologie du 30 juin - "Laurent Gbagbo assène : Respectez mon acquittement !"-Titrologue

Le discours tenu par l'ex-président ivoirien, devant ses parents de Mama, est diversement apprécié par l'opinion publique ivoirienne, selon qu'elle soit proche du parti au pouvoir ou opposée au régime du président Alassane Ouattara.

Le Patriote qui ouvre l'actualité du jour, s'insurge contre les propos de Laurent Gbagbo qui déclarait, lundi dernier, qu'il "n'est pas un criminel". Propos que le canard ne manque d'ailleurs pas de qualifier de "plaisanterie de mauvais goût ".

" Et le charnier de Yopougon ? Et les 104 tués de 2004 ? Et les sept femmes d'Abobo", interroge le journal. Le Matin, également proche du RHDP, redoute les prémices des préparatifs d'un "match retour", s'appuyant sur un discours de Damana Adia Pickass, un des vice-présidents du parti de Laurent Gbagbo, qui annonçait la couleur.

L' Essor, pour sa part, tente de démontrer comment est-ce que les agissements de l'ex-président ivoirien, contribuent à compliquer le retour au bercail de son ancien codétenu, Charles Blé Goudé. "Respectez mon acquittement !", retient Le Nouveau Réveil des propos de M. Gbagbo.

Un tête-à-tête est annoncé entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, les jours qui suivent. " La rencontre Bédié-Gbagbo se précise", informe Dernière Heure Monde. Pour le Bélier, le rapprochement entre les partis des deux anciens chefs d' Etat ivoiriens, constitue un véritable "casse-tête" pour le régime d' Abidjan.