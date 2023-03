Titrologie : Guillaume Soro en difficultés, Gbagbo et Bédié en duo

La titrologie du samedi 11 mars 2023 met la lumière sur Guillaume Kigbafori Soro, ancien président l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. La presse ivoirienne rapporte que le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) est en grande difficulté.

Titrologie : Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo en duo

Suite à une plainte des proches d’IB, Guillaume Soro est en difficultés, écrit L’Essor ivoirien dans sa parution du samedi 11 mars 2023. Le journal précise que l’assurance-vie de l’ex-Premier ministre ivoirien a été saisie par la justice française. Sur le même sujet, Soir Info indique que le leader des soroistes est dans de beaux draps. Pour sa part, L’Inter revient sur la décision de la justice française contre Guillaume Soro.

Dans sa titrologie, Soir Info nous apprend que la Côte d'Ivoire et le Niger sont dans le viseur d’un groupe. "Les autorités ivoiriennes et nigériennes prennent une menace très au sérieux", écrit le média à sa Une. Dans ce même journal, le parti de Laurent Gbagbo, le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), "annonce quelque chose" après la condamnation de certains de ses militants.

À la Une de Le Nouveau Réveil, il est indiqué qu’Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo seront en duo les 30 et 31 mars dans le cadre du Congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et la fête de la Renaissance.