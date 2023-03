Côte d'Ivoire-Militants PPA-CI condamnés : Le COJEP compatit

Le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP) a livré un communiqué relatif à la condamnation de 26 militants du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) par la justice ivoirienne. Le parti de Charles Blé Goudé apporte son soutien à Laurent Gbagbo et ses partisans.

Côte d’Ivoire : Le COJEP s’inquiète du climat sociopolitique tendu

Dans un communiqué portant la signature du docteur Saraka Patrice, le parti fondé par Charles Blé Goudé a réagi à la condamnation de 26 militants du PPA-CI à deux ans de prison ferme. Ci-dessous l’intégralité de la note :

DÉCLARATION DU COJEP RELATIVE À LA CONDAMNATION DE 26 MILITANTS PPACI

Arrêtés le 24 février dernier à l'occasion de l'audition du secrétaire général de leur parti, une trentaine de militants du PPA-CI avaient été arrêtés et mis sous mandat de dépôt, puis écroués à la MACA, le 27 février 2023.

Le 9 mars dernier, vingt six (26) d'entre eux ont été condamnés à une lourde peine de vingt quatre (24) mois d'emprisonnement ferme.

Des semaines plus tôt, nous avons enregistré des entraves aux libertés politiques dans les localités de KANI, TIÉSSO, et MORONDO, dans la région du Worodougou.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'atmosphère sociopolitique devient de plus en plus tendue.

Le COJEP et son président Charles Blé GOUDE, résolument engagés à faire de la paix et la cohésion sociale une réalité vivante dans notre pays, expriment leurs préoccupations et s'inquiètent de la détérioration du climat politique. Le COJEP témoigne sa solidarité aux militants PPA-CI qui viennent d'être condamnés ainsi qu'à leurs familles biologiques et politiques et demande leur libération.

Le COJEP rappelle qu'après le traumatisme subi par le pays suite aux différentes crises électorales, aucun sacrifice ne serait de trop pour maintenir la cohésion sociale, gage d'un environnement propice à l'enracinement de la Démocratie dans notre pays.

Le COJEP reste convaincu qu'il est possible de réinventer des mécanismes alternatifs de règlement : la dépénalisation des délits d'opinions politiques.

Dans cette perspective, le COJEP propose l'adoption d'une charte d'éthique et de bonne conduite politique, une sorte d'annexe à la loi relative au financement des partis politiques, comme critère de financement au delà de la représentation nationale.

Enfin, le COJEP appelle tous les acteurs politiques ivoiriens à la retenue, au dialogue et à la recherche constante de la paix.

Fait à Abidjan, le 10 mars 2023

Pour le COJEP

Dr. Patrice SARAKA

Secrétaire Général, porte-parole