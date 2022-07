Blé Goudé, victime de campagne de diabolisation ? Le COJEP parle

Le parti de Charles Blé Goudé dénonce une campagne de diabolisation de son leader. Touré Dubois, le président de l'Union de la jeunesse du COJEP, a donné de la voix lors d'une rencontre avec les militants du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples.

Le COJEP prêt à installer Blé Goudé au palais présidentiel

Désormais en possession de son passeport, Charles Blé Goudé se préparer à regagner la Côte d'Ivoire. Toutefois, son parti politique, le COJEP, s'insurge contre une campagne de diabolisation de son président. Au cours d'échanges avec les militants et sympathisants du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Touré Dubois a dénoncé ces agissements.

"Quel que soit ce qu'on dira sur Charles Blé Goudé, nous resterons toujours avec Charles Blé Goudé. La mobilisation déjà est une réponse pour dire que le COJEP est une école de loyauté. Des personnes n'ont pas encore actualisé leurs fichiers. Elles pensent que c'est la jeunesse d'hier. Elles ne savent qu'avec les évènements que la Côte d'Ivoire a connus, la jeunesse est devenue mature", a martelé le président de l'UJ-COJEP. Il a aussi fait savoir que la jeunesse ivoirienne ne peut être détournée par des mensonges. "C'est une jeunesse qui est mature et qui sait où elle va avec Charles Blé Goudé", a-t-il continué.

Pour lui, cette mobilisation prouve que COJEP n'a pas été créé sur un coup de tête. "On s'est assis, on a réfléchi et on a décidé de mettre en place un parti politique. On s'assume, mais on ne renie pas nos origines (...) Nous savons d'où nous venons et nous savons où nous partons", s'est exprimé le proche de Blé Goudé.

"Notre leader a son passeport, il est en train de se préparer à venir. Des bruits se lèvent ça et là. Quand tu vas à la chasse d'un éléphant, tu n'es pas distrait par le bourdonnement des mouches. Nous sommes concentrés sur notre objectif. Notre objectif, c'est l'implantation de notre parti (...) Nous voulons accompagner Charles Blé Goudé pour aller à la présidence, on n'a pas peur de le dire", a argué Touré Dubois.