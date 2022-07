Tiassalé: Les 5 engagements d’ Alpha Sanogo devant les Pasteurs

En marge de l’élection au poste de secrétaire départemental du RHDP - Tiassalé, au cours de laquelle il a été élu à 100%, Alpha Sanogo a reçu, le samedi 23 juillet 2022 à son cabinet privé, une délégation de pasteurs évangéliques.

Pour ses actions en faveur de l’Eglise, les pasteurs de Tiassalé reconnaissants à Alpha Sanogo

Dialogue direct entre l’Association des Pasteurs évangéliques de Tiassalé (APETIA) et le Directeur administratif et financier du ministère de la Santé, Alpha Sanogo, fils et cadre de la localité. Conduite par son président le Pasteur Ello Francis de l’Église de Pentecôte de Tiassalé, la délégation de l’APETIA est venue exprimer sa reconnaissance au secrétaire départemental du RHDP (parti au pouvoir), pour ses nombreuses actions en faveur des populations en général, mais en particulier de la communauté chrétienne.

Exhortant les guides religieux à toujours prier pour la paix et la cohésion dans le département, Alpha Sanogo a expliqué que ses actions sociales visent à se conformer à la volonté de Dieu qui recommande d’aider son prochain. Et pour joindre l’utile à l’agréable, le collaborateur du Ministre Pierre Dimba a promis d’associer désormais à toutes ses activités, les chantres chrétiens dont il s’engage à faire la promotion. Mieux, en plus de la réhabilitation et de l’équipement des Eglises de la ville en matériel de sonorisation, Alpha Sanogo a promis la mise en place, très bientôt, d’un fonds pour la prise en charge médicale des Pasteurs.

A noter que ce sont les religieux de tous bords qui, chaque jour, bénéficient de l’attention toute particulière du tout nouveau secrétaire départemental du RHDP. Récemment, à la faveur du Hadj 2022, Alpha Sanogo avait remis, au nom du Ministre Pierre Dimba, président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, des kits de voyage à trois fidèles musulmans de Tiassalé en vue de leur permettre d’accomplir le dernier des cinq piliers de l’Islam.

Un geste intervenu une semaine seulement après la remise officielle des clés du Temple Canaan de l’église méthodiste Unie de Côte d’Ivoire (EMUCI) et un autre don de matériel de sonorisation à l’église Dehima de Tiassalékro.