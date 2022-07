Dimba Pierre: "L’Agnéby-Tiassa est en marche vers le développement"

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba Pierre a procédé, le dimanche 17 juillet 2022, à l’investiture de la présidente de la section de Yadio de l’Association les étoiles brillantes d’Agboville(AEBA).

Dimba Pierre depuis Yadio : « Je sais ce qu’il faut faire et nous allons le faire »

« Les femmes rassemblées et unies, constituent une force pour un village. Mieux, vous avez choisi de vous distinguer en portant le nom d’étoiles brillantes. Et le choix du nom de "Ohon Betey" est que vous voulez militer pour la paix. La paix qui est un préalable à tout développement. Pour que cela soit possible, il faut que vous vous aimiez mais il faut que vous semiez aussi l’amour autour de vous, dans le village. C’est pour toutes ces valeurs que j’ai accepté de venir à Yadio pour vous investir », s’est justifié le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, en présence des autorités administratives, des élus et cadres, de la chefferie et des populations de la sous-préfecture d’Attobrou.

Dimba Pierre, parrain de la cérémonie, a saisi l’occasion pour inviter ses filleules à être des modèles. « Vous avez mis votre association en place pour aller de l’avant, pour avancer, non pas pour reculer. C’est pourquoi, je tiens à vous dire de tourner le dos à la division. Il faut qu’à partir d’aujourd’hui, votre association mérite tous ces qualitatifs d’étoiles brillantes. Quand on est une Etoile ce n’est pas pour se cacher. C’est pour être en haut, pour éclairer tout le monde. Donc, vous devez éclairer le village par vos actions. Vous devez être des modèles pour vos sœurs et frères. Vous devez être travailleuses parce qu’il vous faut des moyens pour vous occuper de votre famille », a insisté le premier responsable de la santé des Ivoiriens.

Et d’ajouter : « Chers parents, aujourd’hui, l’Agnéby-Tiassa est en marche vers le développement… Merci d’avoir compris que le seul combat que nous devons mener en tant que fils et filles de la région de l’Agnéby-Tiassa, c’est le combat de l’amour, du rassemblement et du développement. Et, nous sommes sur la bonne voie ».

Répondant aux doléances des populations, exprimées par Toussaint N’Guessan et Édi Nadège, respectivement, chef de Yadio, village situé à 23km d’Agboville, et présidente nouvellement investie, le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, s’est voulu rassurant :

« J’ai entendu toutes vos doléances concernant la construction d’un dispensaire et d’une maternité, le reprofilage des rues du village, le renforcement et l’extension du réseau électrique, la construction d’une poissonnerie et bien d’autres. Chers parents, je sais ce qu’il faut faire et nous allons le faire. Soyez rassurés et fiers d’appartenir à la région ».

Le ministre Dimba Pierre a offert un tricycle aux femmes de l’Association les Étoiles brillantes de Ohon Betey de Yadio. Puis, il leur a promis des bâches, des chaises et des sommes d’argent les jours à venir.

Tizié TO Bi

Correspondant régional