Agboville : L’AFGA célèbre la deuxième édition de sa fête des mères

L’Association des femmes gouro d’ Agboville (AFGA) a organisé le samedi 02 juillet 2022, la deuxième édition de sa fête des mères, à la salle des fêtes de la mairie de la ville. Fanfare et sonorités locales ont donné un cachet particulier à la célébration festive des femmes vêtues du Kamandjè (pagne traditionnel gouro).

L’Association des femmes gouro d’ Agboville (AFGA) célèbre ses membres

« Chères mamans, vous qui vous battez nuit et jour pour nourrir toute la population. Vous, qui vous occupez des traintrains quotidiens, honneur à vous, hommage à vous, courage à vous, dignité à vous. Ce sont des qualificatifs que, vous méritez pour votre engagement et persévérance face aux défis de la vie. Nous avons choisi la date d’aujourd’hui pour nous célébrer. C’est pourquoi, je nous invite à mettre de côtés nos soucis sans toutefois les oublier pour nous réjouir », a déclaré Solange Bi Zah, présidente de l’AFGA, en présence du chef de la communauté gouro d’Agboville, Lizié Albert et des présidents d’associations de Gouro de la ville.

Créée en 2015, l’AFGA a pour principale mission de raffermir les liens d’amitié et de fraternité de sa soixantaine de membres, ainsi que d’œuvrer à leur autonomisation.

Pour le 5e adjoint au maire d’Agboville, Gnaly Patricia, invitée d’honneur de la fête des mères édition 2022, elle s’est réjoui pour le choix porté sur sa personne. « La communauté gouro est une famille pour moi parce que je retrouve tout le monde en votre sein : des collègues, des sœurs en Christ, des voisines, des femmes du marché…Vous venez encore de démontrer que, vous êtes des femmes qui se battent sans entendre l’aide de personne et c’est ce qui fait votre force. Vous, les femmes gouro, vous êtes vraiment autonomes. Vous êtes des modèles, des exemples à suivre. Pour cela, je voudrais vous féliciter pour ce que vous faîtes pour Agboville », a confié l’enseignante de SVT (Sciences de la vie et de la terre) au lycée moderne 1 d’Agboville. « Chères sœurs, prenez l’exemple du balai. La brindille de balai se brise facilement. Le balai constitué de plusieurs brindilles se tord mais ne se brise pas. Plus vous serez unies et solidaires, plus vous pourrez atteindre vos objectifs », a exhorté Gnaly Patricia, qui avait à ses côtés, le directeur général de SIPROMED (entreprise spécialisée dans l’assistance médicale), Vincent N’Guessan.

Tizié TO Bi

Correspondant régional