Blé Goudé : "J'ai été obligé de changer les noms de mes enfants"

Charles Blé Goudé s'est prêté aux questions des journalistes de Life TV dans le cadre de l'émission le Grand Talk du jeudi 2 mars 2023. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) est revenu sur sa détention à la Cour pénale internationale (CPI).

Charles Blé Goudé : "Il m'est arrivé de pleurer"

Invité sur le plateau de Brice Anoh, Charles Blé Goudé a fait savoir qu'il a toujours cru à son retour de la Cour pénale internationale. Jugé pour crimes contre l'humanité, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a été totalement acquitté par les juges de la CPI.

"J'ai décidé depuis mon jeune âge de faire de la politique. Malheureusement, une situation est arrivée dans mon pays. Je devais répondre devant les tribunaux internationaux de ma responsabilité supposée. Il faut savoir affronter son destin. Je l'ai affronté. Ce n'était pas à moi d'établir mon innocence. Celui qui avait la charge de démontrer que j'étais coupable, c'était le procureur. Mes avocats devaient démontrer le contraire, ce qui a été fait. In fine, j'ai été acquitté", a déclaré Blé Goudé.

Le patron du COJEP n'a pas caché qu'il a connu un moment de tristesse pendant son séjour à La Haye. "Je ne vous raconterai pas des sonnettes. C'est humain. Il m'est arrivé de pleurer, pas parce que la Côte d'Ivoire me manquait, mais il m'est arrivé à un moment de trouver que ce que je vivais était injuste. Il m'est arrivé de penser que tout ce que j'avais offert à mes enfants, c'était l'exil. J'étais même obligé de changer leurs noms pour qu'ils puissent partir à l'école. Ce n'est pas toujours que ça fait du bien d'être les enfants de Charles Blé Goudé", a-t-il poursuivi.

L'ex-secrétaire général de la Fédération estudinatine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) a aussi abordé le sujet de ses relations avec Laurent Gbagbo.

"Le président Laurent Gbagbo et moi, notre dernier coup de fil remonte au 31 mai 2022. Quand j’étais à l’ambassade pour récupérer mon passeport le 31 mars 2022, j’ai estimé que la première personne que je devais informer c’est le président Gbagbo. Quand j'ai appelé, la personne que j'ai eu au téléphone m’a répondu " je ne suis pas avec le chef quand je suis avec lui on t’appelle". C’est le lendemain le 31 mai que j’ai reçu le coup de fil du président. Nous avons célébré ensemble au téléphone le fait que j’ai reçu mon passeport. Et depuis, plus rien", a-t-il révélé.