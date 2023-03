Guillaume Soro a de sérieux problèmes, son assurance-vie saisie

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Guillaume Soro. L’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d'Ivoire assiste à la saisie de son vie portant sur la somme de 231 931 euros, soit 153 998 992 de francs CFA.

Côte d’Ivoire : La justice française saisit l’assurance-vie de Guillaume Soro

C’est une information confirmée par Africa Intelligence. En effet, selon le média français, en février 2023, le juge des libertés et de la détention avait autorisé la saisie de l’assurance-vie de Guillaume Soro s’élevant à plus de 150 millions de francs CFA. Le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) avait fait appel de la décision, brandissant son immunité en qualité de Premier ministre de 2007 à 2012.

Cependant, si la Cour de cassation française a jugé la défense de l’ex-chef rebelle recevable, elle a aussi signifié qu’entre décembre 2010 et avril 2011, M. Soro n’occupait aucune fonction officielle, car il avait remis sa démission à Laurent Gbagbo peu après l’éclatement de crise postélectorale.

La justice française soutient que le leader des soroistes ne peut donc se prévaloir d’une quelconque immunité pour un acte commis dans cette période. Pour rappel, c’est en mai 2020 qu’une plainte a été déposée contre Guillaume Soro pour le crime d’Ibrahim Coulibaly, connu sous le nom IB, une figure de la rébellion ivoirienne, ainsi que quatre autres individus.

Tombé en disgrâce auprès d’Alassane Ouattara depuis 2019, Guillaume Soro vit en exil depuis bientôt quatre ans. L’ex-député de Ferké a démissionné de son poste de président de l’Assemblée nationale après avoir refusé d’intégrer le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti fondé par le chef de l’État ivoirien. Il a été condamné par contumace à la prison à vie pour atteinte à la sûreté de l’État. Le mentor de Soul To Soul fait aujourd'hui figure d’opposant au régime de Ouattara.