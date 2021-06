Charles Blé Goudé: "Je ne veux pas servir de couteau contre Gbagbo"

Ancien chef de la galaxie patriotique, Charles Blé Goudé a, dans un entretien accordé à Africa 24, tiré au clair l'état de ses relations avec Laurent Gbagbo, son mentor dont le retour au bercail a eu lieu le jeudi 17 juin dernier.

Pourquoi Blé Goudé veut se rendre à Douala au Cameroun

Il n'est certes toujours pas en possession de ses passeports mais Charles Blé Goudé semble déjà avoir une idée de son trajet dès que lui sera délivré le précieux sésame. À la question de savoir quelle sera sa destination première, l'ancien ministre ivoirien de la Jeunesse dit hésiter entre Abidjan, la capitale économique ivoirienne, et Douala, la capitale camerounaise.

" J'hésite pour le moment entre Abidjan et le Cameroun. Les Camerounais, dans cette traversée du désert, ont été avec nous. Et sur tous les plateaux à travers leurs chaînes de télévision, ils nous ont soutenus. Moi j’hésite encore entre Abidjan et Douala. Dans tous les cas, ma destination finale, c'est Abidjan, je suis ivoirien, les Ivoiriens m’attendent et je leur dit à bientôt", a déclaré l'ancien chef de file des jeunes patriotes sur le Plateau d' Africa 24.

''Je souhaite qu'on ne m'oppose pas à Laurent Gbagbo''

Contrairement à Laurent Gbagbo son mentor, qui a déjà regagné la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, lui, reste toujours coincé à la Haye en attente de la délivrance de son passeport. Sur le sujet, le président du COJEP ne veut pas de polémique inutile.

" Le président de la République a facilité son retour ( Laurent Gbagbo) et c’est de lui et seulement de lui que dépend mon retour. Et je lui lance un appel", a-t-il éclairé. Il souhaite que personne ne l'oppose à Laurent Gbagbo. "Je ne veux pas servir de couteau contre lui et je souhaite qu’on ne se serve pas de son retour pour m’opposer à lui", a-t-il prévenu.

" Il (Gbagbo) est rentré, savourons ce moment de retour. Le président Ouattara l’a fait rentrer et je pense qu’il peut aussi me faire rentrer. Donc j'attends que mon tour arrive. Je ne suis pas du tout sous pression. Quand on a des convictions enfouies en soi-même, le temps n’est plus un problème. Je suis patient et j’ai tout mon temps avec moi", a indiqué Charles Blé Goudé.

L'ex-général de la rue a réitéré sa volonté de ressembler à son mentor Laurent Gbagbo mais pas d'être son héritier politique. "Pour moi, l’ héritage politique n’existe pas. Il faut se battre pour être soi-même et c’est ce combat que je mène. Je ne peux pas être un sac au dos. Les épreuves me forment", a-t-il expliqué.