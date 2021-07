Lionel Messi - FC Barcelone: C’est fini, un gigantesque contrat pour Leo

FC Barcelone - Depuis minuit, Lionel Messi n'est officiellement plus un joueur du Barça. Mais une offre gigantesque est en discussion avec le club catalan qui ne désespère pas de le prolonger.

Messi est officiellement sans contrat depuis le 30 juin 2021

La star du club catalan, n'est plus sous contrat et donc encore plus libre que jamais de s'engager où il veut. Pourtant, la confiance reste de mise au sein du club catalan. Invité de l'émission El Transistor sur Onda Cero, Joan Laporta a expliqué le nœud du problème.

Le président du FC Barcelone s’est alors montré très serein, assurant : « La prolongation de Messi ? Nous allons bien. Il faut le faire rentrer dans le fair-play financier. Nous voulons qu’il reste et lui a envie de rester. J’aimerais pouvoir dire que Leo reste, mais je ne peux pas encore. Nous sommes dans le processus pour trouver la solution ».

Dans un article publié en janvier, le journal espagnol El Mundo dévoilait les détails du contrat signé entre Lionel Messi et le FC Barcelone en 2017. Un bail qui a "ruiné" le club Blaugrana.

Messi: Un contrat estimé à 555 237 619 euros bruts sur quatre ans

En effet, le Barça a publié son bilan économique 2019-2020, où il reconnaît avoir une dette totale qui s'élève à 1,173 milliard d'euros. L'épidémie de Covid-19 est-elle la seule responsable de cette crise sans précédent ? Selon le journal 'El Mundo', la crise financière qui frappe actuellement le Barça ne date pas d'aujourd'hui.

Le quotidien espagnol a en effet dévoilé que l'une des raisons de cette crise est Lionel Messi et son contrat "pharaonique" signé en novembre 2017. Un bail estimé à 555 237 619 euros bruts sur quatre ans. L'Argentin aurait touché plus de 115 millions d'euros de prime de renouvellement et 77 929 555 millions d'euros de prime de fidélité.

A ces chiffres, s'ajoutent bien évidemment les 138 millions d'euros de son salaire par an (75 M€ net), le tout incluant fixe et bonus. Et malgré un bilan sportif peu flatteur ces dernières années, le N.10 aurait déjà reçu 92% de toute la somme. D'après 'El Mundo', il s'agit tout simplement du plus gros contrat de l'histoire du sport.