Copa America: Les oeuvres de Lionel Messi contre la Bolivie

L'Argentine de Lionel Messi cartonne la Bolivie. Les affiches des quarts de finale de la Copa América au Brésil, sont connues.

Argentine-Bolivie: Lionel Messi en feu

Suite et fin de la quatrième et dernière journée de la phase de poules de la Copa América. Le moins que l’on puisse dire est que le capitaine argentin de 34 ans joue actuellement pour son équipe lors du championnat de cet été au Brésil. Il a dépassé Javier Mascherano, en atteignant 148 sélections et reste en haut du tableau des meilleurs buteurs et des passes décisives.

Vainqueur de deux de ses trois matches de poule avant cette quatrième levée, l’Argentine caracolait en tête du groupe A, mais n’avait pas vraiment offert un grand spectacle. Quoi de mieux que d’affronter le dernier de la classe pour se rassurer avant les quarts de finale ? C’est ce qu’il s’est passé mercredi soir dans le Mato Grosso.

Lionel Scaloni avait décidé d’aligner un 4-2-3-1 dans lequel on retrouvait la plupart des stars albicelestes devant. Seuls Angel Di Maria et Lautaro Martinez débutaient sur le banc. Un choix qui a rapidement porté ses fruits. Dès la sixième minute, Papu Gomez a profité d’une passe d’extraterrestre de Lionel Messi pour crucifier Carlos Lampe d’une volée du gauche imparable (1-0, 6e).

Messi: 2 buts, une passe décisive

Une vingtaine de minutes plus tard, les deux mêmes hommes se sont distingués, mais cette fois, c’est Messi qui a profité d’une faute de Lampe sur Gomez pour transformer un penalty évident (2-0, 33e). Le break était fait. Moins de dix minutes plus tard, la star du FC Barcelone s’est offert un joli doublé en trompant le portier adverse grâce à un service du Kun Agüero (3-0, 42e). La messe était dite.

Au retour des vestiaires, Erwin Saavedra a sauvé l’honneur des Boliviens (3-1, 60e). Les Argentins, eux, tentaient à tout prix de faire marquer Agüero, mais c’est finalement Lautaro Martinez, qui a scellé le sort du match (4-1, 65e).

Dans l’autre match du groupe, entre l’Uruguay et le Paraguay, un penalty d’Edinson Cavani à la 21e minute a permis à la Celeste de s’imposer sur le plus petit des scores (1-0). Un court succès qui lui permet d’éviter l’ogre brésilien en quart de finale de la Copa america.

Messi devient officiellement un agent libre

Un utilisateur de Twitter a posté : « Un homme de 34 ans joue comme s’il avait 20 ans. Ce n’est pas normal. Je connais mon [GOAT]. »

Lionel Messi est devenu agent libre après l’expiration du contrat de la star de Barcelone fin juin. Bien que Barcelone espérait signer Messi pour un renouvellement avant la date limite du 30 juin, le joueur de 34 ans est désormais officiellement sans attache.

Barcelone pense toujours que Messi finira par signer un nouvel accord, mais son statut d’agent libre suscitera l’inquiétude des fans et de la direction du club.

Les deux parties continuent d’entretenir un dialogue constant, le président de Barcelone, Joan Laporta, communiquant avec Jorge Messi, le père et agent du joueur.

Un accord reste cependant insaisissable, en raison de la nature complexe des demandes de Messi et de la situation financière incertaine du Barça.

Goal a appris que les deux parties continuaient de discuter de questions économiques et fiscales liées au contrat de Messi, ainsi que des droits à l’image du joueur.

En plus de toute considération financière, Messi recherche l’assurance que le club sera en mesure de constituer une équipe compétitive autour de lui dans un proche avenir.

Barcelone a remporté la Copa del Rey en 2020-21 mais a raté ses deux plus gros buts: la Liga et la Ligue des champions.