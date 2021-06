Copa America: Les cinq pays qualifiés pour les quarts de finale

Copa America - Au moins cinq pays sont qualifiés pour les quarts de finale dont le Brésil qui s’est offert une troisième victoire de rang aux dépens de la Colombie dans la nuit du mercredi au jeudi.

1/4 de finale Copa america: Le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et le Paraguay qualifiés

Après le Brésil, l’Argentine et le Chili, c’est au tour de l'Uruguay et le Paraguay d’obtenir leur qualification pour les quarts de finale de la Copa América 2021. Les Uruguayens se sont imposés (2-0) et sont assurés de la qualification pour les quarts de finale. De son côté, la Bolivie est éliminée avant la dernière journée avec trois défaites en autant de matchs. Les joueurs d'Oscar Tabarez ouvrent le score à la suite d'un but contre son camp de Jairo Quinteros à la 40e minute.

Titulaire en compagnie de Luis Suarez sur le front de l'attaque, Edinson Cavani double la mise sur un centre de Facundo Torres. L'ancien avant-centre du PSG signe son 52e but en sélection. Avec ce succès final (2-0), l'Uruguay reste quatrième de ce groupe A mais peut espérer gagner quelques places lors de la dernière journée. La Celeste sera opposée au Paraguay qui a défait le Chili, tous deux déjà qualifiés, grâce à une tête de Braian Samudio (33e) et un penalty de Miguel Almiron (58e).

La dernière journée de cette poule, prévue lundi soir (mardi 00h00 GMT), propose les affiches Paraguay-Uruguay à Rio de Janeiro, et Argentine-Bolivie à Cuiaba, le Chili étant exempt. L'enjeu principal est de savoir qui finira à la 4e place, qui garantit comme adversaire en quart le Brésil, pays hôte, tenant du titre et favori de la compétition.