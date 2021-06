Copa America : Carton plein du Brésil, première victoire de l’Argentine

Première victoire de l’Argentine en Copa America cette nuit, face à l'Uruguay. Le Brésil de Neymar a fait carton plein en explosant le Pérou.

Copa America 2021: L’Argentine assure, le Brésil en démonstration de force

Copa America: C’est pratiquement dans la douleur que l'Argentine est venue à bout de l'Uruguay en s'imposant sur le score de 1-0, un but de Guido Rodriguez sur une excellente passe de Leo Messi.

Dans le groupe A, la deuxième journée a vu ce qui, a priori, pourrait être considéré comme la plus belle affiche de la Copa America jusqu'à présent. L'Argentine et l'Uruguay s'affrontaient avec l'objectif de remporter la première victoire du tournoi. Alors que l'Albiceleste a été tenue en échec par le Chili lors de la première journée, les Uruguayens étaient exempts.

Dès le début, l'équipe de Scaloni était supérieure dans tous les aspects du jeu, avec une plus grande présence sur le terrain et une bonne pression initiale qui commençait à faire pencher la balance en sa faveur.

Cette bonne performance initiale leur a permis de prendre l'avantage au tableau d'affichage dès la 13e minute. Après un corner court, Messi réalise une belle action sur le côté droit et adresse un délicieux centre au second poteau qui finit sur la tête de Guido Rodriguez, qui envoie le ballon puissamment dans le but de Muslera.

Brésil: Neymar tout feu tout flamme

De son côté, pour son deuxième match dans cette phase de poules, la Seleção du Brésil a une nouvelle fois été largement supérieure à son adversaire. Jeudi, les coéquipiers de Neymar ont écrasé le Pérou 4-0, à Rio de Janeiro, signant leur deuxième victoire en deux matches de la Copa America.

Le joueur du Paris Saint-Germain a été dans tous les bons coups de son équipe.

C’est lui qui, d’une talonnade, a lancé Alex Sandro, avant que le joueur de la Juventus ne combine avec Cebolinha et Gabriel Jesus pour marquer le but de l’ouverture du score dès la 12e minute. Le Brésil ne faisait que pousser, mais devait aussi composer avec une pelouse en très mauvais état. Il a d’ailleurs fallu patienter jusqu’à la 68e minute avant de voir Neymar régaler.

Après la victoire 3-0 sur le Venezuela lors du match d'ouverture de cette Copa America qui se joue au même moment que l'Euro 2020, le sélectionneur brésilien Tite a décidé de faire tourner son effectif, avec pas moins de six changements, laissant notamment au repos Marquinhos, Casemiro et Paqueta.

L'absence de "Marqui" a permis à Thiago Silva de faire son retour en charnière centrale, avec le brassard de capitaine, après sa blessure à la cuisse lors de la finale de la Ligue des Champions remportée fin mai avec Chelsea. Fabinho a été titularisé au milieu, dans une formation à vocation offensive, avec Everton, Gabriel Jesus et Gabigol aux côtés de Neymar en attaque.