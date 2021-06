Côte d'Ivoire: Le préfet de Daloa interdit une activité de GPS

L'actualité en Côte d'Ivoire est encore marquée par la condamnation de Guillaume Soro à la perpétuité le mercredi 23 juin 2021 pour tentative de coup d'État. La justice ivoirienne a aussi prononcé la dissolution de GPS (Générations et peuples solidaires). On vient d'apprendre qu'une activité de ce mouvement politique fondé par l'ex-président de l'Assemblée nationale a été interdite à Daloa, dans le centre-ouest du pays.

Côte d'Ivoire : Les difficultés débutent pour le GPS de Guillaume Soro

Le procès de Guillaume Soro et certains de ses proches a connu son épilogue en Côte d'Ivoire le mercredi 23 juin 2021. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne a été condamné à la prison à perpétuité pour tentative de coup d'État. Dans la foulée, la justice ivoirienne a ordonné la dissolution de Générations et peuples solidaires (GPS). A peine cette décision de justice prononcée, les difficultés se présentent pour les soroistes.

En effet, alors que la galaxie soroiste entendait organiser une caravane rassemblement-échange sur le soroisme le samedi 26 juin 2021 à Daloa, les initiateurs se sont heurtés à refus catégorique du préfet. "La CMA-GKS informe ses membres, les militants de la galaxie soroiste et l'opinion nationale de l'interdiction de l'étape du Haut-Sassandra de la caravane rassemblement-échange sur le soroisme initialement prévue le 26 juin à Daloa selon une note préfectorale en lien, dit-elle : "dans les circonstances actuelles, il ne m'est pas possible d'autoriser une telle manifestation", apprend-on dans un communiqué publié le jeudi 24 juin 2021.

Toutefois, la Coordination des mouvements et associations et mouvements de soutien à Guillaume Soro "demande aux militants de rester mobilisés et à l'écoute de sa direction". C'est en octobre 2019 à Paris que Guillaume Soro, qui venait d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire, a lancé le mouvement politique GPS. "Vous le savez, il y a quelques jours, j’ai annoncé ma candidature à l’élection présidentielle d’octobre. C’est une décision définitive qui fait suite à la demande de femmes et d’hommes de Côte d’Ivoire... Plus de 800 000 de nos compatriotes ont sollicité la candidature", avait déclaré l'ex-chef rebelle. Il avait également fait savoir que son mouvement politique participerait à la construction de la Côte d'Ivoire "en travaillant à recréer l’entente, l’amour et la solidarité".